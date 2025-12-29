Василковски предупреди за първата януарска аномалия с времето

Новогодишната седмица продължава с много слънце и с доста вятър, съобщи синоптикът на NOVA Николай Василковски.

Утрешният ден се очертава да бъде слънчев, с локални временни увеличения на облачността.

През нощта е възможно и най-вероятно ще превали сняг - символично тук - там в планините, в Предбалкана, в Лудогорието, но количествота няма да са съществени.

Температурите следобед утре от 5 до към 10 градуса, с леки регионални колебания до към 11 – 12.

Ако утре сте някъде по планината, там със сигурност ще е ветровито. Валежи, споменах вече, ще има в Стара планина, с по-голяма вероятно ще паднат незначителни валежи от сняг, иначе силен вятър, температури от около минус 2, - 3 градуса по върховете, до към плюс пет, плюс шест градуса в ниския планински пояс. Облачността ще е динамична, с чести разкъсвания в ниската част и съответно с повече слънчеви часове във високата част на планините.

В дните около Нова година - в сряда, четвъртък ще е доста студено. Температури около нулата през деня в най-топлите часове.

Рано сутрин обаче в първите дни на Новата година термометърът ще падне до към минус 10 градуса.

В хода на тази седмица към нейния край очакваме и може би първата януарска аномалия - температури до към 15 градуса, което за януари не е особено типично, обясни Василковски.

