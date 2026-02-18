Нов кошмар на пътя. Загина 5-годишно дете

5-годишно дете загина при тежка катастрофа във Видинско, съобщиха от полицията.

Трагедията се случи в община Ружинци на 17 февруари на главен път Е-79 в село Ружинци - при кръстовището на улиците „Младост“ и „Г. Димитров“.

На тел. 112 постъпил сигнал за катастрофа на главния път в село Ружинци - при кръстовището на улиците „Младост“ и „Г. Димитров“.

30-годишен мъж от село Горни Лом - правоспособен водач с 4 години стаж зад волана, управлявал личния си лек автомобил „Фолксваген Голф“ с видинска регистрация. Той обаче не е спрял на знак „Стоп“ и излязъл на пътя на движещ се в посока Видин румънски ТИР „Даф“.

Последвал свиреп удар между двете превозни средства. За жалост при него е починало 5-годишно момиченце, което пътувало в колата. Пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ само констатирал смъртта на детето.

Шофьорът и 58-годишна пътничка от лекия автомобил са били настанени във видинската болница, като жената е с опасност за живота. Другата пътничка - 33-годишна, била транспортирана от свой близък в болницата в Лом и след медицински преглед освободена за домашно лечение.

Тестовете с технически средства на водача на товарния автомобил не са отчели наличие на алкохол и наркотици.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.





