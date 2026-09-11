Пребитото детенце още е в критично състояние, за втори път в болница
Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
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Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
Чудим ли се защо светът, в който живеем, е такъв, какъвто е? Да не се чудим!Това е поредното престъпление, за което едва ли има думи.Петгодишно момчен...
Трагедията се случи в община Ружинци
Пореден опит на руснака Герман Костин да бъде пуснат на свобода. Той е обвинен в убийството на 5-годишния Никита. Детето беше намерено мъртво в куфар...