Пребитото детенце още е в критично състояние, за втори път в болница

Критично остава състоянието на 5-годишното момче, което беше пребито от баща си в ботевградското село Новачене. Детето беше транспортирано вчера до София с медицински хеликоптер.

25-годишният баща е задържан за 72 часа. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание между 3 и 15 години затвор.

Оказва се, че това не е първият случай на насилие над детето. В рамките на само два месеца то за втори път попада в болница след насилие в дома. Семейството има общо четири деца.

Случаят е под наблюдението и на Министерството на труда и социалната политика.

„Една поредна трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм, самосезирали сме се отново във връзка със здравословния проблем на детето“, заяви социалният министър Наталия Ефремова.

По думите ѝ ще бъде работено както със семейството и майката, така и за предприемането на всички необходими мерки за закрила на децата, за да бъде прекратено насилието.