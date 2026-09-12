Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
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Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
Прокуратурата проверява финансови и семейни проблеми, както и данни за домашно насилие.
Приживе тя се оплаквала от тормоз
Сред жертвите са 39-годишна жена, подавала многократно сигнали за домашно насилие
Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
Чудим ли се защо светът, в който живеем, е такъв, какъвто е? Да не се чудим!Това е поредното престъпление, за което едва ли има думи.Петгодишно момчен...
Още една жена е пострадала във Велико Търново
Говори Атанас Зафиров
Разказа как е извадил нож на баща си
5000 ограничителни заповеди са издадени през 2024 година
Днес Кризисен център „Самарянска къща“ навърши 21 г., досега помощ и закрила са предоставени на 886 жени и деца
В УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД днес, 20 ноември 2024 г., бе открита Стая за правна и психологическа помощ
Била е подлагана с години на домашно насилие
Жертвата на домашно насилие не е подала жалба
Пореден случай на зловещо домашно насилие предизвика гнева на цялата страна
Истории на потърпевши
13-годишната Габи пратила видеото на баба си
Негов близък е подал оплакване в полицията
Прокуратурата иска постоянен арест
Международен ден за борба срещу насилието над жени