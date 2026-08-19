Аутопсията й показала следи от бой и насилие

Бившият приятел на Хейдън Панетиър - Брайън Хикърсън, е бил на мястото, когато актрисата е починала. Това сочи полицейски доклад, получен от ABC News.

Панетиър, известна с ролите си в „Герои“, „Нешвил“, „Помни титаните“ и други продукции, почина в неделя. Тя беше на 36 години.

Според доклада на полицейското управление на Грийнвил служител е пристигнал на мястото на Ийсли Бридж Роуд в Грийнвил, Южна Каролина, след сигнал за съдействие на екип на спешна медицинска помощ за човек в безсъзнание.

„Пациентът не изглеждаше да има очевидни физически причини за това да е в безсъзнание“, е написал полицаят в доклада.

„Екипът на спешна медицинска помощ се опитваше продължително време да извърши животоспасяващи действия, преди да обяви часа на смъртта. Това беше 14:31 ч.“, се посочва още в документа.

След това полицаят разговарял с Брайън Хикърсън и брат му Зак Хикърсън, който също бил на мястото, докато медицинският екип „оказвал помощ на пациента“.

Зак Хикърсън описал Панетиър като приятелката на брат си.

„Забелязах, че Зак беше много емоционален, докато екипът на спешна помощ оказваше помощ на Хейдън“, написал полицаят. „Брайън не прояви емоции, докато медицинският екип не я обяви официално за починала. На мястото бяха екипите Medic 24 и S4, които извършваха животоспасяващи действия.“

Полицаят добавил, че Брайън Хикърсън им показал торбичката с лекарствата, които Панетиър е приемала.

На мястото пристигнали и други служители, които да съдействат за разследването, както и съдебният лекар.

Според доклада от мястото е било поискано видеонаблюдение, а по случая ще бъде изготвен допълнителен доклад. Полицаят, който първи е пристигнал на мястото, е изпълнил и заповед за обиск.

Не е известно дали Панетиър е употребявала наркотици или алкохол по време на смъртта си, се посочва в полицейския доклад.

В понеделник службата на съдебния лекар на окръг Грийнвил съобщи в прессъобщение, че първите екипи и спешната медицинска помощ са се отзовали на сигнал на телефон 911 от дома в Грийнвил, където Панетиър е била открита в безсъзнание и със сърдечен арест.

Медиците са започнали разширени животоподдържащи действия, но опитите за реанимация са били неуспешни и актрисата е била обявена за починала в 14:32 ч., съобщиха властите.

Какво показва аутопсията

От службата на съдебния лекар съобщиха, че аутопсията е извършена в понеделник и при нея не са открити следи от травми, които да са допринесли за смъртта.

Официалната причина и начинът на смъртта на Панетиър остават предмет на допълнително разследване и извършването на допълнителни изследвания, допълниха от службата.

В съобщението се отбелязва, че Панетиър временно е пребивавала в жилището, където е била открита.

Службата на съдебния лекар и полицейското управление на Грийнвил са започнали паралелно разследване на смъртта ѝ.

ABC News се е свързала с представител на Панетиър за коментар.

Панетиър е говорила за насилието във връзката си

Панетиър е говорила публично за предполагаемото домашно насилие от страна на Брайън Хикърсън.

През 2020 г. Панетиър заяви пред „Good Morning America“: „Споделям истината за случилото се с мен с надеждата, че моята история ще даде сили на други хора в насилствени отношения да потърсят помощта, от която се нуждаят и която заслужават. Готова съм да направя това, което се налага, за да гарантирам, че този човек никога повече няма да нарани никого.“

„Благодарна съм на хората, които ме подкрепяха и ми помогнаха да намеря смелостта да си върна гласа и живота“, добави тя.

През април 2021 г. Хикърсън призна фактите по две обвинения за тежко престъпление, свързани с причиняване на телесна повреда на съпруга или приятелка.

В съдебни документи, получени от ABC News във вторник, се посочва, че съдия в Калифорния е отхвърлил искането на Брайън Хикърсън за намаляване на предишните му присъди за домашно насилие.

Хикърсън е поискал присъдите му за тежки престъпления, свързани с домашно насилие, да бъдат преквалифицирани като по-леки престъпления, както и делото да бъде заличено от съдебното му досие. Искането е било отхвърлено на 13 август 2026 г.

Връзката между Панетиър и Хикърсън

Панетиър, която по това време е била на 30 години, и Хикърсън, тогава на 31, започнали да се срещат в края на лятото на 2018 г., след като тя и тогавашният ѝ годеник Владимир Кличко се разделили.

Панетиър и Кличко имат 5-годишна дъщеря - Кая.

След новината за смъртта ѝ актрисата беше почетена от много хора в Холивуд и извън него.

Освен в „Герои“, „Нешвил“ и „Помни титаните“, Панетиър е участвала във филмите „Отглеждане на Хелън“, „Ледената принцеса“, няколко филма от поредицата „Писък“ и други продукции.