Специално изявление за Zamunda, ArenaBG и Zelka у нас

Бързият интернет у нас е добра почва за разпространителите на нелегално стрийминг съдържание да развиват „бизнеса“ си. Това казват представителите на българските правоохранителни органи. Заради затварянето на Zamunda, ArenaBG и Zelka от май тази година България е извън т.нар. американски „Списък 301“ за наблюдение на защитата на интелектуалната собственост. Но в същото време ЕС е в списъка. А причините са, че Европа бавно разбира, че разпространяването на нелегално съдържание е далеч по-безопасно от трафика на наркотици и хора. Но е също толкова доходоносно.

Международната организация Алианс за борба с аудиовизуалното пиратство казва, че времето за свободния интернет отдавна е минало. А дали Европа чува посланията?

Често пъти в отдела на Хосе – Луис Гомес от испанската полиция идват представители на Ла лига. С едно единствено оплакване. Нелегалното стриймване на съдържание, което причинява доста вреди на организаторите на испанското футболно първенство.

Затова и международното сътрудничество е много важно за спирането на нелегалното съдържание. А специализираните разследвания на този вид престъпления и бързата реакция по темата остава от ключово значение.

Това става ясно от думите на Мируна Херовану, ръководител на Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство. Организацията има 24 члена, обхващащи собственици на права, радио и телевизионни оператори, доставчици на технологии за сигурност. И всички си сътрудничат с Европол, Интерпол и организации за борба с нарушения на интелектуалната собственост.

Мируна Херовану, представители на европейските полицейски органи, представители на ФИФА, УЕФА, производители на програми се срещнаха в София преди месец, за да обсъдят ситуацията:

"Тук обсъждаме някои от последните случаи, които се разследват, свързани с онлайн пиратството. Говорим малко за събирането на доказателства, анализа на новите тенденции. Пиратството е постоянно променяща се среда. И трябва да кажа, че еволюцията на технологиите, макар и да е в плюс от много гледни точки, ускори много пиратството.

А от правна гледна точка има много недостатъци. Днес е много по-лесно да се разпространява пиратско съдържание. Новите тенденции са свързани с „пране“ на трафик онлайн…

Проучване сред членовете на Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство показало, че проблемите са едни и същи навсякъде, казва Мируна Херовану.

24-имата членове имали проблеми с едни и същи доставчици на хостинг услуги в цяла Европа. Краде се и от съдържанието на доставчиците.– платено и безплатно. Краде се и внимание, лични данни на хората – чрез фишинг, зловреден софтуер.

"Там е малко като Дивия запад. Точно така, няма граници", казва експертът.