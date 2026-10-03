Ето я основната версия за убийството на Илиян Филипов

Спор за три милиона евро от футболни залози е водещата версия за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Разследващите работят по хипотезата, че средствата са били заложени при Славчо Мегеров, по прякор Мегера, с когото жертвата е имала стари познанства.

Става въпрос за добре разработена схема за залагания, която имитира официалните букмейкъри, но предлага значително по-високи коефициенти заради липсата на данъци и такси, пише “Марица”.

Залозите се приемат виртуално и без определен таван на сумите, което позволява на заможни играчи да правят залози от порядъка на стотици хиляди евро на една среща.

Според правилата на тези подземни синдикати, всеки вторник се прави финансова равносметка. Натрупаните задължения трябва да бъдат изплатени веднага в брой, в противен случай към тях се начисляват тежки лихви и последват сурови наказания.

Подобна организация прави бързото натрупване на огромни суми напълно възможно.

В хода на разследването се проверява дали напрежението между двамата мъже не е ескалирало и заради лични взаимоотношения. Не се изключва версията спорът да е бил допълнително напластен заради връзка с жена.

Практиката да се стига до крайности заради неизплатени пари от спортни залози не е прецедент в криминалния свят. Подобни схеми за изнудване, отнемане на имоти и саморазправа са били разкривани и в миналото при разследвания срещу организирани престъпни групи в страната.