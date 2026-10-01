Извънредно решение за убийството на Илиян Филипов

Привлечен е в качеството на обвиняем задържания за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство. Мотивът е личен, породен от финансови отношения, неуредени между него и убития.

„Познавали са се от доста време, като е потвърдено, че двамата са били близки. Разследващите снемат обяснения от обвиняемия по случая. В събота или неделя ще бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 до 2020 г. е осъждан за множество престъпления (сред тях убийство като непълнолетен, кражби и участие в ОПГ), но е бил реабилитиран“, каза още Молев.

Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата.

По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очакваше задържаният да бъде привлечен като обвиняем.