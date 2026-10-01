Всичко по темата илиян филипов

Жега в парламента. Изказване на Слави Василев запали залата
Изслушването на Демерджиев започна със скандал
Следете всички новини, анализи и коментари по темата илиян филипов. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изслушването на Демерджиев започна със скандал
Коментар на криминалиста Иван Савов
Коментар на бившият началник на отдел „Убийства“ в МВР Ботьо Ботев
Предстоят множество процесуално-следствени действия, които трябва да установят точната му роля
Новината за покушението над Илиян Филипов получи бърз отзвук
Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства и да установят извършителя, каза изне...
Босът на Славия шокиран от убийството
Свързано е с контролата на тима в петък
Излезе първа предполагаема снимка
От управата на Ботев Пловдив излязоха със съобщение
Нищо не подсказваше, че Илиян Филипов е притеснен, каза Здравко Димитров
Прокуратурата с първи подробности за убийството
Бизнесменът бе застрелян към 01.00 часа тази нощ
Той построи новия стадион на "Ботев"
Сигнал за престъплението на адрес в пловдивски квартал е получен около 1:00 часа
По първоначална информация Филипов е бил прострелян в главата