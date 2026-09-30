Застреляха крупен бизнесмен, собственик на най-голямата транспортна компания

Собственикът на най-голямата транспортна компания ПИМК и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов е бил убит снощи. Информацията за смъртта му беше потвърдена пред NOVA от сигурен източник в Министерството на вътрешните работи.

Към момента подробностите около тежкото престъпление остават оскъдни. Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите.

По първоначална, все още непотвърдена официално информация, Филипов е бил прострелян в главата. Очаква се МВР да съобщи къде точно е извършено убийството, при какви обстоятелства е станало и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица.

„Около 1 ч е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП“, се казва в официално съобщение от полицията.

Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството.

Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев“ (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Очаква се МВР да даде официална информация за местопрестъплението, начина на извършване на убийството, евентуалните заподозрени и основните версии, по които работи полицията.