Рожден ден днес празнува Георги Дюлгеров

Рожден ден днес празнува един от най-известните и влиятелни български кинорежисьори, сценаристи и преподаватели проф. Георги Дюлгеров. Роден е на 30 септември 1943 г. в Бургас. Завършва филмова и телевизионна режисура в престижния ВГИК в Москва през 1970 г. в класа на проф. Игор Таланкин.

Дюлгеров оставя дълбока следа в българското кино със своя характерен авторски почерк, психологическа дълбочина и внимание към историческата и социалната тематика. Сред най-значимите му филми са „Изпит“ (1971), „Авантаж“ (1977), за който получава наградата „Сребърна мечка“ за режисура на Берлинския филмов фестивал, епичният триптих „Мера според мера“ (1981), „Лагерът“ (1990) и „Лейди Зи“ (2005).

Освен с режисура, той е дългогодишен преподавател по кинорежисура в НАТФИЗ и Нов български университет, където подготвя няколко поколения успешни български режисьори и актьори. Член е на Европейската филмова академия. Творчеството му е отличено с множество национални и международни награди, а той остава водеща фигура в българската култура.

Днес празнуват още:

Красимир Гергов, бизнесмен

Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители

Николай Конакчиев, журналист

Райна, попфолк певица