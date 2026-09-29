Една легенда си отиде. Беше радост за хиляди по морето

Една легенда си отиде. Гордостта на Царево - туристическият кораб „Робинзон“, с който хиляди летовници са обикаляли заливите на Южното Черноморие, се е разбил в скалите край града снощи, пише Флагман.бг.

Дървеният плавателен съд е потънал близо до брега, а първоначалните данни сочат силен шквал като една от версиите за случилото се. Корабът беше свързан от години с името на Георги Фешев - Гунди, негов собственик и капитан.

„Робинзон“ не беше обикновено корабче за кратка морска разходка. В продължение на години той тръгваше от пристанището на Царево и водеше туристите покрай малките заливи и крайбрежието към Ахтопол, като в различни периоди се предлагаха едночасови разходки, по-дълги екскурзии и целодневни морски пикници. За много семейства, деца и туристически групи плаването с „Робинзон“ беше част от лятната програма в Царево.

Лицето на тази история винаги е бил капитан Гунди - Георги Фешев. Името му отдавна е разпознаваемо в Царево, а самият той е част и от местния морски и културен живот. През годините туристически агенции го представят като капитана, който не само управлява кораба, но и разказва на гостите истории за Царево, пристанището, Нестинарка и крайбрежието.

Самият Георги Фешев реагира тежко след загубата на кораба. „Трудно ми е да намеря думи. Години наред този кораб беше част от живота ми. Като собственик и капитан вложих в него труд, време, средства и много усилия. А за семейството ми той беше част от нашите лета, от Царево и от безброй спомени. Днес от всичко това са останали разчупени дъски на брега. Боли да видиш за миг рухнало нещо, което си градил с години“, написа той във фейсбук.

Фешев подчертава, че семейството му не търси виновник и не иска съжаление. „Не търсим виновни. Не търсим съжаление. Само ни боли. Но сме живи, здрави и заедно - и това е най-важното. Благодаря на всички, които през годините бяха част от тази история. Ще продължим напред“, написа капитанът в емоционалното си послание след случилото се.

За Царево загубата има и сантиментално измерение. „Робинзон“ присъства в снимките и спомените на няколко поколения летовници, а капитан Гунди беше неразделна част от преживяването на борда. Ученически групи описват именно плаването с него като един от най-силните моменти от посещението си в града, като в техните разкази остават историите за пристанището, местните легенди и крайбрежието, разказани лично от капитана. Днес този дългогодишен летен ритуал приключва поне във вида, в който Царево го познаваше досега.