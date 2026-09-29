Явор Дачков побесня заради Шипка и помията в мрежата

Идиотията у нас няма почивен ден, а тези абсурдни скандали във Фейсбук минават границите на всякакъв разум, написа журналистът Явор Дачков.

Протестиращи спряха камион край Паметника на свободата, а журналистът припомни интервю от 2024 г., в което д-р Чавдар Ангелов подробно обяснява защо монументът се нуждае от цялостна реставрация

Нова вълна от абсурдни твърдения за „разрушаване“ на Паметника на свободата на Шипка предизвиква напрежение, след като група граждани се събра на място и спря камион, който "извозвал камъни" от строителния обект. Протеситращите зоват с главни букви в социалните мрежи за "помощ", за да били спасели паметника от разрушение. Цитираме призива дословно:

"НА ШИПКА ИМА И В МОМЕНТА ХОРА, БЪЛГАРИ,ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ СА ТАМ, РОСЕН МИЛЕНОВ Е ТАМ, ТЕЗИ ХОРА С ТЕЛАТА СИ СТОПИРАХА КАМИОН ИЗКАРВАЩ КАМЪНИТЕ ОТ ПАМЕТНИКА. ПЪЛНО Е С ПОЛИЦАИ.БЪЛГАРИТЕ НЕ ОТСТЪПВАТ И НАСТОЯВАТ КАМИОНА ДА ОСТАНЕ НА МЯСТО. НА МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. РЕСТАВРАЦИЯ НЕ Е БИЛО С БАГЕРИ СА КЪРТЕЛИ И ТОВАРИЛИ, ИЗВОЗВАЛИ. РАЗБРАХА И КЪДЕ СА БИЛИ КАРАНИ КАМИОНИТЕ С МАТЕРИАЛА. НИКАКВА РЕСТАВРАЦИЯ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА, А РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДИНСТВЕНОТО ОСТАНАЛО НИ. ОЩЕ РАНО ПРЕЗ ДЕНЯ РОСЕН МИЛЕНОВ БЕШЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ИСКАШЕ СРЕЩА С "ГОЛЕМИТЕ ", НЯМАШЕ ГИ, ВНЕСЕ ПИСМЕН ИСК ЗА СПЕШНА НАМЕСА И ТРЪГНА ЗА "ШИПКА ". КЪМ МОМЕНТА БЪЛГАРСКИ ХОРА СА ТАМ. МОЛЯ ВСЕКИ БЪЛГАРИН, МОЛЯ МЛАДИТЕ ХОРА, ДА ЗАСТАНАТ ДО ТЕЗИ ХОРА, КОИТО СА ТАМ, НА МЯСТО, ЧАКАЩИ НЯКОЙ ОТ ИНСТИТУЦИЯ ДА ДОЙДЕ И ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКАТА И СТОПИРА ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ СИМВОЛА НА БЪЛГАРИЯ."

Очаквано последва рационална реакция на ирационалните страхове. Журналистът Явор Дачков реагира остро и припомни интервю от 2024 г. с тогавашния директор на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов, в което подробно са разяснени причините и процедурите за ремонта.