Разиграва се голям цирк с култова чалга в София СНИМКИ

Сериозен екшън на знаково място в столицата.

Днес сутринта започна, а малко по-късно беше спряно с полиция и жандармерия принудителното премахване на незаконния строеж на ресторант "Кошарите" в столицата.

Казусът с незаконния строеж е отпреди две години, когато служители на общинския строителен контрол установяват, че съществувалата постройка на ресторанта е премахната, а на нейно място се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча. Табелата на ресторанта вече е "Стефанович".

Тази сутрин репортер на "Булфото" на място видя, че събарянето временно бе спряно.

По думите на работниците, сръбският собственик оспорва разрушаването.

Верига ресторанти "Стефанович" са известни, наследници са на един от най-известните шеф готвачи идвали в България. Човекът, който възроди сръбската кухня у нас още през далечната 1999 година, а именно Мирослав Стефанович - Майстор Миро.

Пред ресторанта се появи полицейска патрулка и автомобил на жандармерията, дойдоха и други хора с папки и документи в ръце.

Вчера следобед столичният кмет Васил Терзиев обяви, че са започнали премахването на "незаконния строеж на "Кошарите", за да върнем близо половин декар на парка".

Това място е част от лесопарк "Кошарите" - публична общинска собственост, поясни градоначалникът. По устройствен план то предназначението му е за градски парк и градина. "Тук трябва да има зеленина и пространство за хората", категоричен бе той.