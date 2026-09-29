Шофьорите да внимават край Кресна. Започва важен етап от строителството

От днес до 1 октомври се въвежда временна организация на движението по главен път Е79 в района на Кресна заради строителни дейности по обходния път. Ограниченията ще бъдат при 397-и километър и са свързани с монтаж на греди на новото мостово съоръжение.

Промените ще действат на 29 и 30 септември и на 1 октомври между 8:00 и 17:00 часа. В рамките на всеки от трите дни движението в лентата за Кулата ще бъде ограничавано пет пъти за по 30 минути.

По време на тези интервали автомобилите ще преминават двупосочно в лентата за София. В участъка ще бъде въведено ограничение на скоростта до 50 км/ч, а трафикът ще се регулира от сигналисти и с временна пътна сигнализация.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да преминават внимателно през района, да спазват въведената организация и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Строителните дейности са част от изграждането на обходния път на Кресна, като монтажът на гредите по новия мост изисква временно освобождаване на част от платното за безопасното извършване на работата.