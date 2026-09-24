Важно от Шишков за ключови пътища из страната.Призив към строителния бизнес

„Управлението означава партньорство с бизнеса. Ще осигурим предвидимост, ясни правила и ясни закони. От тук нататък можете да бъдете спокойни, заповядайте, искаме да го направим заедно!“. С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се обърна към представителите на строителния бранш в България. Той участва в единадесетата кръгла маса на тема „Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България.

Пред участниците във форума министърът беше категоричен: „Единственият начин да се развива един бизнес е да има предвидимост. Второто условие е да има ясни правила. Когато държавата е възложител, трябва да има ясни правила, ясни конкурси, ясни търгове и добри проекти“.

Той подчерта, че ще се работи върху такива закони, че бизнесът да се чувства спокоен, а не зависим. „Всички норми, които са свързани с проектирането и строителството, трябва да са толкова ясни, че никой да не си помисля, че може да ги тълкува по различен начин", смята министърът.

Общината е третият компонент за осигуряване условия за работа на бизнеса в страната, стана ясно от думите на Иван Шишков. Според него никоя администрация не може да си позволява да гледа на строителния бизнес като на нещо странично. „Строителният бранш е този, който може да развива населените места. Затова, за да развием държавата, трябва да го направим с бизнеса. Строителният бранш е един от основните двигатели на икономиката на България“, заяви още министърът.

На форума архитект Шишков обясни, че сред приоритетните законодателни промени, върху които се работи, е изменението на Закона за устройство на територията. Освен текстовете, касаещи удостоверенията за търпимост, ще бъдат предложени текстове за облекчаване на процедурите в пътното строителство, особено при възникване на непредвидени обстоятелства по време на строеж. Ще бъде променен начинът на одобрение на документацията и ще се върви към дигитализиране на целия процес на проектиране и архивиране. Трябва да се попълнят данните за цялата подземна инфраструктура и да се допълни информацията в кадастралните карти.

Според регионалния министър големите инфраструктурни обекти, които на първо място ще се изграждат на принципа на публично-частното партньорство, са по направлението север – юг, а именно магистралите „Русе – Маказа“ и „Черно море“ и тунелът под Петрохан.

„Не сме забравили и тунела под Шипка, и магистрала „Рила“, заяви министърът, но уточни, че към момента има редица натрупани проблеми през годините, които трябва да бъдат изчистени.

Той обясни, че за големите инфраструктурни обекти ще се сключат договори със строителните фирми, които да се финансират в следващите пет години и в рамките на този срок да бъдат изпълнени обектите. След като бъдат завършени, ще стартира работата и по проектите на база публично-частно партньорство.

По отношение на енергийното обновяване на жилищните сгради арх. Иван Шишков подчерта, че процесът ще продължи, ще се заплаща от държавния бюджет, но ще се случва, когато има средства. Според него това не трябва да се прави кампанийно, а да се превърне в държавна политика.

В заключение министърът беше категоричен: „Трябва да има облекчено законодателство и обща работа. Всички сме на една страна, ние сме едно общество и е необходимо да работим всички заедно“.