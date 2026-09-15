Край с „невръчените“ глоби! Идва нова система за нарушителите

Предстои дълбока реформа в пътната безопасност, която трябва да промени начина, по който се установяват и санкционират нарушителите. Няма да бъде създавана нова мегаструктура - вместо това данните от различните системи ще се събират в общо дигитално ядро, а контролът на пътя ще остане в ръцете на МВР. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред Нова телевизия.

МВР ще командва, данните се събират на едно място

„На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще се направи, ще бъде в транспортното министерство“, обясни Пеев.

В момента различни институции разполагат със собствени технически средства за наблюдение и проследяване. Идеята е информацията от тях вече да не стои разделена, а да постъпва в една система, където да бъде анализирана.

По думите на министъра така ще могат да се създават „рискови профили“ на нарушителите и информацията автоматично да достига до институцията, която трябва да реагира.

Целта е контролът да стане превантивен, а не само наказателен след настъпило нарушение или произшествие.

Фишът ще идва автоматично

Една от най-сериозните промени засяга връчването на глобите. „Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове“, заяви Пеев.

Така един от старите проблеми - санкции, които остават невръчени с месеци или изобщо не достигат до нарушителя - трябва да бъде ограничен чрез автоматизация.

Предвижда се данните от новата система да бъдат подавани и към НАП и Агенция „Митници“.

Електронни знаци ще казват кой трябва да спре

Министерството планира и поставянето на електронни информационни знаци по пътищата. Те трябва да показват, че конкретен автомобил е засечен като нарушител и водачът му трябва да отбие. Едновременно с това информацията ще постъпва при полицейските екипи.

„Системата ще показва на полицаите кой да бъде спрян и така те ще спират конкретните нарушители, а не кампанийно както до момента“, обясни министърът.

Предвижда се и увеличаване на участъците, в които се измерва средна скорост.

Още мостове над Дунав и нова лента на „Тракия“

Пеев очерта и по-широки инфраструктурни планове. Според него България страда от слаба връзка между северната и южната част на страната.

Сред обсъжданите проекти са допълнителни мостове над Дунав - дублиране на съоръжението при Русе и изграждане на още един мост при Силистра.

Разглежда се и възможността магистрала „Тракия“ да бъде разширена с още една лента в най-натоварените участъци, където релефът позволява.

Видин-Кулата, нов тунел при Петрохан и „Черно море“

Сред стратегическите идеи министърът посочи изграждането на железопътна линия Лесово-Ямбол и по-добра пътна връзка по направлението Видин-Кулата.

Обмисля се още разширяване на Софийския околовръстен път, изграждане на още един тунел при Петрохан и подобряване на направлението Русе-Маказа.

„Магистрала „Черно море“ е много важна - освен да свързва Варна и Бургас, заложено е и разширяване близо до Малко Търново“, заяви Пеев.

Така обявената реформа трябва да върви в две посоки - много по-точно проследяване и санкциониране на опасните шофьори и паралелно подобряване на инфраструктурата по най-натоварените направления в страната.