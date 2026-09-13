Няма военни мисии от български летища, министър даде категоричен отговор
След напрежението около американските самолети министърът заяви, че подобни машини често изпълняват транспортни, хуманитарни и спасителни задачи
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След напрежението около американските самолети министърът заяви, че подобни машини често изпълняват транспортни, хуманитарни и спасителни задачи
Правителството залага на изкуствен интелект, обща база данни и ясно разпределение на отговорността вместо досегашния разпокъсан модел
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Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите, каза той
Министърът на транспорта и съобщенията се срещна с представители на автошколите
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МТС и МВР представиха цялостна национална реформа за управление на трафика и пътната безопасност
Държавата предприема мащабна реформа в безопасността на движението
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Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова проведе онлайн среща с представители на Qatar Airways
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Черно море е било основната тема, а Турция отново предложи своя територия за преговори между Москва и Киев
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Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач
Министърът на транспорта и съобщенията направи проверка на Българския разменно-сортировъчен център в София
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