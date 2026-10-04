Дунав се отдръпва тревожно. Критично ниски води при Оряхово и Русе

Нивото на река Дунав продължава тревожно да спада по целия български участък, като най-сериозно остава положението при Оряхово и Русе. Данните на агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ показват отрицателни стойности във всички основни хидрометеорологични пунктове. Само за последното денонощие реката е загубила още между 5 и 7 сантиметра на ключови места. Продължителното маловодие вече създава затруднения за корабоплаването и принуждава операторите да се съобразяват с все по-ограничените дълбочини по фарватера.

Оряхово с най-силен спад

При Оряхово нивото е намаляло със 7 сантиметра за денонощие. При Лом, Свищов и Никопол спадът е по 5 сантиметра, а данните от останалите станции също показват изключително ниски води.

Отрицателното показание на дадена хидрометрична станция не означава, че реката е под морското равнище или че коритото е останало без вода. Стойността се измерва спрямо условната нула на конкретния водомер, но трайното слизане под нея е ясен знак за необичайно ниско ниво.

Корабите са принудени да се съобразяват с маловодието

При подобна обстановка най-големият проблем за товарното корабоплаване е намалената дълбочина на плавателния път. Корабите могат да бъдат принудени да превозват по-малки товари, за да намалят газенето си, а отделни участъци изискват повишено внимание заради опасността от засядане.

Маловодието вече има и пряко отражение върху фериботните връзки. Преминаването между Оряхово и Бекет, както и между Свищов и Зимнич, е временно преустановено именно заради ниското ниво на Дунав.

Проблемът излиза извън транспорта

Продължителното спадане на реката може да създаде трудности не само за търговското корабоплаване. Дунав е важен воден ресурс за промишлеността и енергетиката по цялото си течение, а при екстремно ниски нива отделни държави и оператори могат да бъдат принудени да адаптират работата си към намалените водни количества.

Засега тенденцията по българския участък остава неблагоприятна. При нов спад на нивата ограниченията за плаването могат да станат още по-сериозни, а хидроложката обстановка ще остане под постоянно наблюдение.