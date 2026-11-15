Голям наш град счупи 49-годишен рекорд

В 8 сутринта на 14 ноември станцията в Русе, която предния ден отчете рекорда, измери едва 8,4°C. Това са 19 градуса под петъчния максимум. На 13 ноември хидрометеорологичната станция в града измери 27,4°C. А водата в Дунав? За нея дневният бюлетин на речната агенция дава 12,4°C при Русе – с четири градуса повече от сутрешната температура на въздуха.

Как от 27 градуса в петък се стигна до осем в събота?

В петък Русе надмина стария рекорд за 13 ноември с 3,4 градуса. Само още един градус не достигна на града да изравни най-високата температура, измервана там през целия ноември – 28,4°C през 1990 г.

До събота сутринта вятърът в Русе вече духаше от север-североизток. Небето беше плътно облачно, а за трите часа до 8:00 бяха паднали 4,7 литра дъжд на квадратен метър. Бюлетинът на НИМХ за поречието описва нахлуване на студен въздух. В самия град общинската станция „Петър Берон“ отчете 6,3°C в 9:11 ч. – отделно измерване, което показва колко хладно е останало и след изгрев.

Защо Дунав остана по-топъл?

Вятърът може за часове да смени топлия въздух над Русе със студен. За да се охлади реката дори с един градус обаче, огромен обем вода трябва да отдаде топлина. А покрай кея непрекъснато пристига вода от горното течение. Затова температурата на Дунав при Русе зависи и от условията нагоре по реката, докато градският термометър отчита въздуха на място. Геоложката служба на САЩ обяснява този механизъм при големите реки, пише "Метео Балканс".

Същата разлика се вижда и на други места по българския бряг. В Свищов сутринта въздухът е бил 8,2°C, а водата в дневния бюлетин – 12,5°C. В Силистра контрастът е още по-ясен: 6°C във въздуха и 12,3°C в Дунав.