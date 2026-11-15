Грешки и разочарования. Мария Чакърдъкова проговри за "Трейтърс"

Народната певица Мария Чакърдъкова разкри емоционалните моменти след отпадането си от риалити формата „Трейтърс: Игра на предатели“ и сподели как подкрепата на майка ѝ Николина Чакърдъкова ѝ е помогнала да преодолее разочарованието.

Изпълнителката призна в ефира на „Тази неделя“ по bTV, че е напуснала предаването с горчивина, тъй като не е успяла да спечели доверието на останалите участници, а високите ѝ изисквания към самата нея са засилили чувството за неуспех.

„Маме, ние сме с теб, подкрепяме те, приемаме те. Ние знаем коя си ти и съм убедена, че и хората ще видят, ако не всичко, то поне една част от теб. Така че бъди спокойна, прекрасна си, всичко ще бъде наред“, с тези думи Николина Чакърдъкова посрещнала дъщеря си след края на участието ѝ.

„Играта ме надигра“: Признанието за грешките в риалитито

За Мария това е първият досег с телевизионен риалити формат и тя не крие, че липсата на опит и изолираната среда са оказали сериозно влияние върху поведението ѝ. Непрекъснатите подозрения в играта я накарали да изгуби контрол над реакциите си.

„Малко се пренавих, малко емоциите взеха връх“, откровено сподели певицата. „Не успях да изконтролирам своите емоции и желанието си да изиграя играта. Тя ме надигра.“

Най-силният и трогателен момент обаче настъпил у дома, когато двете ѝ деца – първокласникът Христо и петгодишната ѝ дъщеря – я видели разстроена на телевизионния екран.

„Мамо, недей да плачеш. Защо, мамо, плачеш? Ама аз ли съм те ядосал? Мамо, не, моля те, не плачи, обичаме те“, разказа с вълнение Мария за реакцията на малчуганите.

Нови приятелства и поглед към Зала 1 на НДК

Въпреки горчивината от ранното напускане, певицата е категорична, че преживяването ѝ е дало ценен урок – накарало я е да осъзнае колко богата и щастлива е със семейството, приятелите и публиката си.

Участието в шоуто ѝ донесло и неочаквано приятелство. Въпреки че по време на играта подозирала Мила Михова в предателство, днес двете са близки, а Мария дори е присъствала на нейно изпълнение в оперния спектакъл „Травиата“.

Сега Мария Чакърдъкова оставя телевизионните интриги зад гърба си и насочва цялата си енергия към първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 24 април. Специален гост на сцената ще бъде именно майка ѝ Николина Чакърдъкова. Мария обещава на почитателите си истински празник на българския фолклор, в който няма да се налага да крие емоциите си, а ще пее и танцува от сърце с надеждата да докосне и повече млади хора.