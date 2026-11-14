Най-обсъжданата реплика на срещата в Дъблин. Зеленски захапа Мелони

Хаплива реплика на президента на Украйна Володимир Зеленски към италианския премиер Джорджия Мелони се оказа един от най-коментираните моменти по време на неформалната среща на върха на Европейския съюз в Дъблин.

Това съобщи италианският вестник Il Fatto Quotidiano.

Изданието обърна внимание на видео с поздравите на политици, което Зеленски е публикувал в социалната мрежа X.

Когато италианският премиер поздрави украинския лидер с думите "Колко време не сме се виждали?", той ѝ отговори на английски: "Ти не искаше това!"

Репликата на Зеленски обаче изобщо не е случайна.

Предишният пакет военна помощ от Италия беше изпратен в края на 2025 г, а през тази година до ноември нови доставки от Рим нямаше заради вътрешни боричкания в управляващата коалиция в Италия.

Точно в този период обаче Киев отчаяно се нуждае от ракети за френско-италианските системи за противовъздушна отбрана. Затова и фразата: „Ти не искаше да ме видиш“ е упрек, че Рим дълго време е отлагал реалните действия.

В същото време, новият пакет от близо 1 милиард евро, който Мелони най-накрая отпусна за Киев, според опозицията, е бил нейният входен билет, за да седне Италия на масата на преговорите редом до Франция, Германия и Великобритания.

Мелони винаги е поддържала близък личен контакт със Зеленски. Тя обаче беше притисната от коалиционния си партньор Салвини и от бюджетните дебати в Рим, което забави помощта и предизвика хладнина от страна на Киев. С подписването на рекордния пакет от над 800 млн. евро точно преди срещата в Дъблин, тя на практика размрази отношенията.

След месеци на тежки удари и сложни преговори със САЩ и Русия, украинският президент вече действа много по-директно. Оставяйки тази реплика във видеото си, той постига двоен ефект - хем демонстрира, че с Мелони са в достатъчно близки и неформални отношения, за да си позволят подобни реплики пред камерите, хем изпраща тънък дипломатически сигнал към западните лидери, че Киев следи внимателно кой кога изпълнява обещанията си.