Тези храни могат да ви навредят, ако приемате лекарства за отслабване. Диетолог обяснява защо

Празничните трапези са изпитание за всеки, който се стреми да се храни умерено. За хората, приемащи лекарства за отслабване от групата на GLP-1 рецепторните агонисти, обилното хранене може да доведе и до неприятни физически симптоми.

Някои популярни празнични ястия съдържат големи количества мазнини и захар, които могат да затруднят храносмилането и да засилят страничните ефекти от лечението.

Това обаче не означава, че хората, които приемат подобни медикаменти за диабет или контрол на теглото, трябва да се лишат от всяко кулинарно удоволствие.

В интервю за списание People диетологът Кайли Бенсли, основателка на компанията за женско хранене Sulinu, обяснява кои храни е добре да бъдат ограничени и как човек може да се наслади на празничната трапеза, без да изпитва дискомфорт.

Защо мазните храни могат да предизвикат проблеми

Лекарствата от групата на GLP-1, сред които са медикаменти, съдържащи семаглутид, действат по няколко начина. Те влияят върху апетита и чувството за ситост, подпомагат контрола на кръвната захар и забавят изпразването на стомаха.

Именно последният ефект е една от причините някои пациенти да изпитват гадене, подуване, тежест, киселини или други храносмилателни оплаквания.

Обилните ястия, особено когато са богати на мазнини, могат да засилят тези симптоми.

Затова специалистите препоръчват по-малки порции, бавно хранене и внимание към сигналите за ситост.

Макароните със сирене – една от първите храни, които диетологът би ограничила

Сред ястията, които Кайли Бенсли поставя начело в списъка с неподходящи предложения, е популярното в САЩ mac and cheese – макарони, приготвени с обилно количество сирене и често със сметана или масло.

„Определено бих посочила макароните със сирене“, казва тя пред People.

Според специалистката традиционната рецепта трудно може да бъде определена като лека храна.

„Това е едно от онези ястия, които трудно могат да се направят нискомаслени. Понякога се усвояват трудно, защото съдържат предимно въглехидрати и мазнини, и може да ви накарат да се почувствате по-зле“, обяснява Бенсли.

Тя все пак не настоява за пълна забрана.

Ако човек много обича подобно ястие, може да си позволи малка порция, като се стреми то да заема не повече от една четвърт от чинията.

Важно е и с какво ще бъде съчетано.

Внимавайте със сладките картофи, приготвени със захар

Друго традиционно американско празнично ястие, което диетологът съветва да се избягва, са захаросаните сладки картофи, известни като candied yams.

Те обикновено се приготвят с масло, кафява захар, сироп, а понякога и с бонбони маршмелоу.

В резултат количеството добавена захар може да бъде значително.

Бенсли предупреждава, че подобни ястия могат да повлияят неблагоприятно върху стойностите на кръвната захар.

Това е особено важно за пациентите с диабет тип 2, при които контролът на глюкозата е съществена част от лечението.

Самите сладки картофи съдържат фибри, витамини и други полезни вещества. Проблемът, който специалистката откроява, е голямото количество добавена захар в конкретната празнична рецепта.

Тежките алкохолни коктейли също не са добър избор

Алкохолните напитки са друга част от празничното меню, към която трябва да се подхожда внимателно.

Диетологът препоръчва да се избягват особено тежките коктейли, както и напитките, приготвени със сметана и голямо количество захар.

Те могат да добавят значителен брой калории и да повлияят на стойностите на кръвната захар.

Като по-лек празничен вариант Бенсли предлага винен шприц с червени боровинки.

Според нея подобна напитка позволява човек да участва в празничното настроение, без непременно да избира много сладък коктейл.

Трябва обаче да се има предвид, че дори напитките с по-малко захар съдържат алкохол. При някои пациенти той може да засили стомашните оплаквания, а при хора с диабет и определени съпътстващи лекарства да създаде допълнителни рискове.

Трябва ли да се отказваме от млечните продукти?

Добрата новина за любителите на сиренето е, че според Бенсли няма необходимост млечните продукти да бъдат напълно изключвани от менюто.

Важни са количеството и съчетаването им с други храни.

Например малко сирене, поднесено с пресни плодове, може да бъде по-балансиран избор.

Плодовете осигуряват фибри, които са полезни за храносмилането.

Специалистката съветва да се избягват крайностите и да не се премахват цели групи храни без конкретна медицинска причина.

Първо протеините, после зеленчуците

Един от най-практичните съвети на Кайли Бенсли е свързан с последователността на хранене.

„Първо протеините, след това зеленчуците“, препоръчва тя.

Идеята е човек да започне с източник на белтъчини, например печено месо или друга подходяща храна, и след това да премине към зеленчуците.

Едва след това може да добави по-малко количество от любимите си висококалорични гарнитури.

По този начин празничната трапеза може да остане разнообразна, без порциите да бъдат прекалено големи.

Бенсли напомня, че дори макароните със сирене могат да намерят място в менюто, стига количеството им да бъде умерено.

Може ли да се яде десерт?

Да, отговаря диетологът.

Според нея хората, приемащи GLP-1 медикаменти, не е необходимо напълно да се отказват от сладките изкушения.

Бенсли особено харесва традиционния американски тиквен пай и го посочва като възможен избор за десерт.

Тя го определя като сравнително подходящ вариант от гледна точка на кръвната захар, когато е приготвен с умерено количество захар.

Тук обаче рецептата има значение – някои тиквени пайове съдържат значителни количества захар и мазнини.

Шоколадът също не е непременно забранен.

Специалистката предлага сладките храни да се консумират в малки количества като част от основното хранене, вместо самостоятелно, с цел да се избегнат резки колебания в кръвната захар.

Индивидуалната реакция обаче зависи от състава и количеството на храната, както и от здравословното състояние на човека.

Какво да направим, ако все пак сме преяли

Дори при най-добри намерения понякога човек може да прекали с храната.

В подобен случай Бенсли препоръчва чаша чай от мента или резене и лека разходка, която да подпомогне храносмилането.

Но нейният най-важен съвет е свързан с отношението към собствените ни грешки.

„Простете си бързо и продължете напред“, казва тя.

Диетологът предупреждава, че едно преяждане не бива да се превръща в причина човек да изостави всички свои усилия през останалата част от празничния сезон.

„Не си казвайте: „Предадох се, сега ще продължа така чак до Нова година“, обяснява специалистката.

Вместо това тя препоръчва следващото хранене отново да бъде осъзнато и умерено.

Важно за хората, които приемат лекарства за отслабване

Хранителните препоръки при лечение с GLP-1 медикаменти зависят от конкретното лекарство, дозата, съпътстващите заболявания и индивидуалната поносимост.

Няма универсален списък с абсолютно забранени храни за всички пациенти.

Особено внимание е необходимо при хората с диабет, които приемат и инсулин или други лекарства, способни да понижат кръвната захар.

Не бива самоволно да се пропускат или променят дозите на медикаментите заради празнично хранене.

При силна или продължителна коремна болка, повтарящо се повръщане или невъзможност за приемане на течности е необходима медицинска оценка.

Най-полезният подход остава съобразяването на храненето с назначеното лечение и с препоръките на лекуващия лекар.