Радев: Европа трябва да има място на масата за преговори за Украйна

Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна, каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Дъблин, където участва в деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в заседание на лидерите на Европейския съвет, предаде БТА.

В Абу Даби бяха проведени тристранни преговори между Русия, Украйна и посредника САЩ.

Без участието на европейските държави не може да се говори за изграждане на нова система за сигурност в Европа, смята премиерът. По думите му разговорите между Съединените щати и Русия не са достатъчни, за да бъдат решени въпросите, свързани с дългосрочната сигурност на континента.

Трябва да защитаваме интереса на Украйна, трябва да сме сигурни, че Русия е уверена в своите интереси. Само вземайки предвид интересите и опасенията на двете държави, можем да сме сигурни за стабилността на мира, заяви още той.

Европа трябва да се бори повече за отстояването на интересите си, смята българският министър-председател.

Според него би трябвало Европа да излъчи кандидат, който да седне на масата за преговори. Важно е, че най-сетне говорим за най-силния инструмент за регулиране на този конфликт и това е дипломацията, посочи Радев.

Ако искаме да постигнем целите за силна, сигурна, просперираща Европа, трябва да има сигурност, стабилност и в тези региони, каза премиерът. Това е смисълът – да обменим идеи как да постигнем тези цели по най-добрия начин.

Голяма тема днес е и конкурентоспособността, която се развива чрез иновации, чрез свързаност и тук е силата на България, с достъпни цени на енергията. Също така и защитата на европейската демокрация и България се вписва много силно в тези цели с проактивната политика, която води.

Свързаността се очертава като най-важен елемент и за сигурността, и за нашето политическо развитие, коментира премиерът. Той припомни, че България ще бъде домакин на среща на върха за свързаност. Ние водим тази политика, разширяваме нейния обхват и имаме шанса нашето географско положение да се превърне в стратегическо предимство, посочи Румен Радев.

Министър- председателят обяви, че ще проведе разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Основна тема ще бъде задълбочаването на енергийното партньорство между двете държави и развитието на зелен енергиен коридор, който да свързва Азербайджан, Грузия, Турция и България. Радев посочи, че ще се срещне и с президента на Молдова Мая Санду. Той отбеляза административното обособяване на района на Тараклия в Молдова.

Имам среща с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, защото ние трябва да помагаме и да съдействаме Съветът на Европа да се утвърждава като гарант на демокрацията, на човешките права и върховенството на правото.

Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници, напротив, проблемите се задълбочават, каза Румен Радев.

Немислимо е НАТО да се оттегли от източния фланг в границите отпреди 1997 г., коментира още Румен Радев.