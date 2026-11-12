Борисов се присмя на Демержиев: Един изстрел, двама убийци

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към разследването на три убийства, разтърсили България през последните месеци. Пред журналисти в парламента той припомни убийствата на бизнесмена Владимир Янков, известен като Владо Загатото, в Банкя, на Слави Бинев в София и на Илиян Филипов в Пловдив. Особено внимание Борисов отдели на последния случай, по който вече има двама обвиняеми.

За един изстрел има двама убийци

„Единствено можем да похвалим МВР. Не е като едно време, както казва премиерът Радев. Сега за един изстрел има двама убийци. 200% разкриваемост“, заяви иронично Борисов по адрес на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той припомни, че при убийството на Владимир Янков в Банкя извършителите са пребили жертвата, ограбили са я и са подпалили имота й, но според него няма разкрит извършител.

Председателят на ГЕРБ спомена и убийството на Слави Бинев, когото познавал лично. Борисов противопостави тези случаи на разследването в Пловдив, при което първоначално беше задържан един заподозрян, а впоследствие прокуратурата повдигна обвинение и на втори мъж.

„Преди години се изискваше да има някакви доказателства. Тук се излиза, дават ти присъдата, казва се той е убиецът, задържахме го, край. Вчера излязоха и казаха, че пак са хванали убиеца“, коментира Борисов.

По повод разстрела на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов той постави под въпрос прибързаните публични заключения за разкриването на престъплението. Борисов изрази опасение, че в съдебната зала може да възникне спор за конкретната роля на всеки от обвиняемите. „Беше един, а вчера друг задържаха, а има един изстрел“, заяви председателят на ГЕРБ.

За оставките след катастрофата на „Тракия“

Лидерът на ГЕРБ се върна и към трагичната верижна катастрофа, при която загинаха 12 души. По повод исканите от него оставки Борисов обясни, че реакцията му е продиктувана от емоциите след тежкия инцидент. Той обаче подчерта, че политическата отговорност е необходима при подобни трагедии.

„Това може да се случи при всеки министър. Случи се и при мен, но аз освободих трима министри. Така се поема политическа отговорност“, заяви Борисов.

Той призова при големи катастрофи и бедствия през първите три дни пред обществото да говорят предимно експертите, за да не се стига до политически спорове, преди да бъдат установени причините.

Призив към журналистите за личните асистенти

Борисов помоли журналистите да обърнат специално внимание на подготвяните промени в Закона за личната помощ. Той заяви, че ГЕРБ е против предложенията, които според партията засягат правата на личните асистенти.

Лидерът на ГЕРБ настоя темата да получи необходимата публичност, тъй като промените засягат хората с увреждания и семействата, които разчитат на ежедневна подкрепа.