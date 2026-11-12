Бюджетът на Радев пред ново изпитание. Тристранката се събира

Бюджет 2027 влиза днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където правителството, работодателите и синдикатите ще обсъдят финансовата рамка за следващата година. Проектът вече предизвика критики както от бизнеса, така и от синдикалните организации. Кабинетът залага дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, или близо 4,9 млрд. евро. На заседанието ще бъдат разгледани и бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Проектобюджетът беше представен от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев в Университета за национално и световно стопанство. Тогава министър-председателят описа финансовото положение на държавата с необичайно сравнение.

„Какво е бюджет 2027? Ще ви отговоря много просто - това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Ето това е задачата пред нас. Да пречупим посоката, да пречупим тази траектория, която ни води към пропастта“, заяви Радев.

Според разчетите на Министерството на финансите през 2027 г. държавата ще може да поеме нов дълг до 8,6 млрд. евро. Максималният размер на държавния дълг в края на годината е определен на 44,4 млрд. евро, или над 31% от БВП. Прогнозата предвижда средногодишна инфлация от 4% и забавяне на икономическия растеж до 2,5%.

Финансовият министър Гълъб Донев нарече проекта „бюджет на вразумяването“ и подчерта, че целта е да се намали дефицитът, като същевременно се запазят мерките за повишаване на доходите и социалната подкрепа. Работодателите и синдикатите обаче имат възражения по отделни параметри на финансовата рамка, които ще бъдат обсъдени на днешното заседание.