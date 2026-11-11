България с ново деление от 2027 г. София получава специален статут (КАРТА)

България ще има изцяло нова карта на регионите за планиране от 2027 г. Вместо досегашните шест страната ще бъде разделена на четири големи региона - Столичен, Северен, Източен и Южен. Най-голямата промяна е отделянето на София в самостоятелен регион, докато Софийска област ще бъде включена в Южния. Реформата получи одобрение на първо четене в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, като административните граници на областите и общините остават непроменени.

Ето как ще изглежда новата карта

Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 20 октомври и беше представен пред депутатите от заместник-министъра на регионалното развитие Десислава Георгиева. Тя обясни, че промените са свързани с новите европейски правила за статистическото деление на страните от ЕС и ще позволят да започне разработването на стратегиите за развитие на новите региони.

Най-съществената промяна е преминаването от шест към четири района за планиране. Столичният регион ще обхваща единствено област София (столица), която съвпада с територията на Столична община.

Северният регион ще бъде най-големият по брой области. В него влизат Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Така общо 11 области от досегашните Северозападен, Северен централен и Североизточен район ще бъдат обединени в една голяма територия за планиране.

Източният регион ще включва шест области - Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. В него ще попаднат голяма част от Черноморието и съседните вътрешни райони, които досега са принадлежали към различни статистически региони.

Южният регион ще обединява десет области - София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Тук е и една от любопитните особености на новото деление - Софийска област ще бъде в Южния регион, въпреки че столицата ще има собствен.

София получава специален статут

За столицата се въвеждат различни правила за регионално развитие. Причината е, че Столична община едновременно изпълнява функциите на община, административна област и вече ще бъде самостоятелен регион за планиране.

Затова София няма да разработва отделна интегрирана териториална стратегия като останалите три региона. Нейните функции ще бъдат изпълнявани от Плана за интегрирано развитие на Столична община, който ще определя основните приоритети за бъдещите инвестиции и развитието на града.

Документът ще бъде приеман от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие, след като бъде одобрен от Столичния общински съвет и премине необходимите съгласувателни процедури. Предвижда се и отделен Регионален съвет за развитие на столицата, в който ще участват областният управител, кметът на София, председателят на Столичния общински съвет и кметовете на 24-те столични района.

Какво се променя за хората и общините

Новото райониране не означава закриване на области, сливане на общини или преместване на населени места от една административна област в друга. България запазва своите 28 области и съществуващите общински граници. Променя се начинът, по който териториите ще бъдат групирани за регионално планиране, статистика и определяне на инвестиционните приоритети.

Реформата е свързана с европейската класификация NUTS, чиито нови правила ще се прилагат от 1 януари 2027 г. На най-високото регионално ниво цяла България ще се разглежда като един регион вместо досегашните два, а на следващото ниво шестте района се заменят с четири.

Според Министерския съвет промените трябва да подобрят планирането на инвестициите и управлението на средствата за регионално развитие. Целта е да се намаляват различията между отделните части на страната, като проектите за инфраструктура, икономическо развитие и обществени услуги се съобразяват с потребностите на съответните региони.

Законопроектът предвижда и намаляване на регионалните съвети за развитие от шест на четири. Те ще имат отношение към определянето на приоритетните проекти и координирането на инвестициите, включително тези, за които се търси европейско финансиране.

Предвидени са и промени в Закона за устройство на територията, за да бъдат съгласувани документите за регионално и пространствено развитие. След одобрението на парламентарната комисия законопроектът трябва да премине през гласувания в пленарната зала, преди новата законова рамка да бъде окончателно приета.