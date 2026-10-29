КНСБ предупреди за фалити и обедняване заради скъпия ток

Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя за незабавни компенсации за българските предприятия заради рязкото поскъпване на електроенергията и природния газ. Той предупреди, че действащият механизъм за подпомагане се задейства с огромно закъснение и не позволява на бизнеса да реагира навреме на високите цени.

Синдикалният лидер постави и въпроса за доходите, като заяви, че предвиденото 5-процентно увеличение на заплатите в публичния сектор няма да компенсира инфлацията. Позицията му беше подкрепена и от изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов пред Нова телевизия.

Компенсациите закъсняват с десет месеца

Президентът на КНСБ постави акцент върху необходимостта държавната подкрепа да достига своевременно до предприятията. Според него досегашният модел не отговаря на ситуацията, при която цените на енергията могат да се променят рязко в рамките на няколко дни.

„Сегашният механизъм компенсира с десет месеца закъснение, което е извън всякакви възможни реакции за овладяване на цените“, заяви Пламен Димитров.

Той обясни, че увеличението на енергийните разходи се дължи на съчетание от няколко фактора. Сред тях са военните действия в Близкия изток, напрежението в Черно море и сезонното повишаване на потреблението през есента и зимата.

Според президента на КНСБ високите борсови цени водят и до увеличаване на приходите във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Той настоя тези средства да бъдат насочвани своевременно към компенсации за индустрията, вместо да се използват за покриване на бюджетни дефицити.

Синдикатите подкрепят искането на работодателските организации за промяна на компенсационния механизъм. Общата им позиция е, че предприятията се нуждаят от предвидими разходи за енергия, за да могат да планират производството и да запазят работните места.

КНСБ настоява за по-високи заплати

Пламен Димитров коментира и подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Той изрази несъгласие с предвиденото увеличение на възнагражденията в публичния сектор с 5%, тъй като според синдикатите то изостава от поскъпването на живота.

Президентът на КНСБ посочи, че кумулативната инфлация за годината е между 7 и 8 процента, поради което предвиденият ръст на заплатите ще доведе до намаляване на покупателната способност. Предупреждението му беше, че „реално хората ще обеднеят“.

КНСБ настоява увеличението на възнагражденията в бюджетния сектор да бъде поне 10%. Още при разговорите с финансовото министерство по-рано този месец организацията предложи по-висок ръст на доходите и посочи, че за изпълнението на исканията й ще са необходими приблизително 380 милиона евро допълнително.

Синдикалният лидер обясни, че според КНСБ приходите в държавната хазна могат да надхвърлят предварителните прогнози на Министерството на финансите. Организацията настоява тези възможности да бъдат отчетени при окончателното разпределение на средствата за заплати.

Токът за бизнеса достигна 320 евро

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов представи конкретни данни за поскъпването на електроенергията. По думите му цените през последната седмица са се повишили рязко, което поставя българските производители в неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им в други европейски държави.

„Днешната цена на електроенергията е 320 евро на мегаватчас“, посочи Иванов.

Той уточни, че за същия месец на миналата година цената е била с 85% по-ниска. През септември средната стойност е останала под 200 евро за мегаватчас, но след това е започнало бързо поскъпване.

За сравнение Иванов посочи, че в Гърция електроенергията се е търгувала на равнища около 248 евро за мегаватчас. Според него разликите в цените създават допълнителни трудности за българските предприятия, особено за онези, които работят на силно конкурентни международни пазари.

Работодателската организация предупреждава, че без компенсации част от фирмите ще бъдат принудени да прехвърлят по-високите разходи върху крайните цени на стоките и услугите. За предприятията, които продават продукцията си на международни борси и нямат възможност сами да определят продажните цени, съществува риск от прекратяване на дейността.

Работодатели и синдикати с общо искане

Позициите на КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал съвпадат по отношение на необходимостта от по-бърза държавна реакция. И двете организации настояват за компенсации, които да отчитат текущите цени на електроенергията, вместо да бъдат изплащани след продължително забавяне.

Добрин Иванов предупреди, че прогнозите за поевтиняване на електроенергията се отнасят най-рано за началото на 2027 година. Според него обаче борсовите очаквания се променят бързо и предприятията не могат да разчитат единствено на бъдещо понижение на цените.

Пламен Димитров от своя страна постави въпроса и за работещите в застрашените производства. Синдикатите настояват подпомагането на индустрията да бъде съчетано с политика за запазване на заетостта и увеличение на доходите, което да компенсира поскъпването.