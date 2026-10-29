Полицейска акция разтърси столичен квартал, двама в ареста

Двама души са задържани при специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове в столичния квартал „Христо Ботев“. При проверките служителите на МВР са открили списъци с имена на хора и конкретни парични суми срещу тях, за които се предполага, че са свързани с търговия с вот. По предварителни данни става въпрос за опит за осигуряване на гласове за една от кандидатпрезидентските двойки на балотажа в неделя. Акцията е част от засилените мерки на полицията срещу изборните престъпления, съобщи бТВ.

Двама задържани, открити са списъци с пари

Полицейските действия започнаха рано тази сутрин в квартал „Христо Ботев“. Екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи предприеха проверки на предварително набелязани адреси, автомобили и лица, за които се проверява информация за възможни нарушения на изборното законодателство.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи, че до момента са проверени 16 адреса, два автомобила и 38 души. Съставени са 27 протокола, а на един от адресите са задържани двама мъже на 52 и 35 години.

При проверката са открити документи с имена на граждани, като срещу всяко от тях са записани парични суми. „Намерени са списъци с лица, а срещу тях - конкретни суми“, заяви Пелтеков.

По думите му първоначалната информация насочва към търговия с гласове в полза на една от двойките, участващи във втория тур на президентските избори. Посочените в списъците суми са различни. От полицията засега не съобщават коя кандидатпрезидентска двойка е обект на проверката.

МВР засилва контрола преди балотажа

От Столичната полиция уточниха, че операцията е насочена към предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите. Основната задача е да се пресекат опитите за купуване и продаване на гласове преди решаващия втори тур на президентските избори на 1 ноември. „Целта е да не се допуска купуването и продаването на гласове“, подчерта директорът на СДВР.

В операцията участват служители от всички районни полицейски управления в София, които работят съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Проверките няма да бъдат ограничени само до квартал „Христо Ботев“. От МВР съобщиха, че подобни действия ще се провеждат всеки ден на територията на столицата до приключването на изборния процес.

Полицията проверява сигнали в цяла София

Днешната акция е поредна операция срещу изборните престъпления в столицата. На 16 октомври служителите на СДВР извършиха мащабни проверки на около 60 адреса и приблизително 70 души, включително в квартал „Христо Ботев“.

Тогава бяха установени нарушения на Закона за гражданската регистрация, съставени бяха предупредителни протоколи и беше открит човек, обявен за издирване. Имаше задържани за други криминални престъпления, но не и за купуване на гласове.

Сега разследващите разполагат и със списъци с конкретни имена и суми. Предстои да се установи за какво са били предназначени парите, кой е изготвил документите и дали задържаните са участвали в организирана схема за влияние върху изборния резултат.