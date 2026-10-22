МВР с извънредно съобщение за задържането на кметове

При специализирана операция на ГДБОП и ДАНС са задържани трима души, от които двама кметове на общини, за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние. Операцията е проведена в периода 20-21 октомври 2026 г. на територията на областите Бургас и Благоевград. Оставането в ареста е продължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжната прокуратура в Бургас. Това съобщи МВР днес.

Ето какво още се казва в съобщението на МВР:

Тримата са привлечени към наказателна отговорност. Престъпното деяние е квалифицирано по чл.321, ал.6 от НК.

Според събраните към настоящия момент доказателства, престъпният сговор е осъществен на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 г., а престъпната дейност е продължила до 20 октомври 2026 г. Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени днес, на 22 октомври 2026 г. Обвиняемите длъжностни лица са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях. Третият обвиняем е с вече взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по друго досъдебно производство.

В хода на операцията са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в гр. Сунгурларе и гр. Белица. Разпитани са множество свидетели.