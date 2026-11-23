Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) засега се въздържа от организирането на протестни действия. Това става ясно от позиция на синдикалната организация във връзка с медийни запитвания.

Те бяха готови на протест, тъй като в бюджета за следващата година не е заложено увеличение на заплатите им.

От синдиката посочват, че решението им засега да не излизат на улицата е продиктувано от желанието им диалогът с ръководството на Министерството на вътрешните работи да продължи и да доведе до конкретни резултати.

По думите им министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев още от встъпването си в длъжност последователно поставя въпроса за бюджетните ограничения и финансовите възможности на ведомството.

От СОДС-МВР уточняват, че на всички проведени срещи министърът е бил открит относно съществуващите финансови ограничения, като между страните се поддържа постоянен диалог за намиране на възможни решения.

Едно от основните искания на синдиката е държавните служители в МВР да получават допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“.

От организацията посочват още, че в проекта на държавния бюджет за следващата година е предвидено 5% увеличение на заплатите за държавните служители със статут по Закона за държавния служител (ЗДСл), както и средства за представително облекло.

Засега синдикатът предпочита да продължи преговорите с ръководството на МВР, като очаква те да доведат до конкретни решения по поставените искания.