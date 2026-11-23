Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и БСП започнаха кампанията "Социалният глас в Европа". Целта им е да бъдат популяризирани приоритетите на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

В социалните мрежи вече е достъпен първият клип от кампанията, в който участват лидерът на БСП Крум Зарков, бившият премиер и председател на БСП и ПЕС Сергей Станишев и евродепутатите от БСП Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

Кампанията залага на четири основни приоритета:



- повишаване на качеството на живот,

- достъпни жилища,

- достойни доходи и защита на труда,

- чиста, сигурна и достъпна енергия.



Данните от пролетното проучване на "Евробарометър" са категорични, че социалните разходи са първи бюджетен приоритет за хората в Европейския съюз: заетост, социални въпроси и обществено здраве – 41%, следвани от сигурност и отбрана – 38%, и образование, младеж, култура и медии – 33%. Цените пък са най-голямата тревога на българите. За 52% инфлацията и разходите за живот са сред двата водещи проблема пред страната, срещу 36% средно за ЕС. 41% оценяват финансовото положение на домакинството си като лошо - почти двойно повече от средното за Европа, отново по проучването на "Евробарометър".

За социалистите това показва колко необходима е социалната държава, за която БСП се бори в България, докато Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент настоява за социална Европа. Защото по-силна Европа означава социална Европа. Европа, която поставя човешкото достойнство над печалбата, сътрудничеството над конкуренцията и сближаването над разделението между център и периферия.

По отношение на качеството на живот европейската левица смята, че евтината храна не може да бъде за сметка на земеделските производители, работниците или здравето на гражданите.

БСП напълно споделя тези приоритети и през годините предлага редица законодателни инициативи за нормализиране на цените, за по-адекватно подпомагане на земеделските производители, за това областните и общинските болници да не бъдат търговски дружества и да има безплатни лекарства за децата. Високите цени се нуждаят от общоевропейски отговор и ЕС трябва да предприеме нови мерки за своя хранителен суверенитет.

Левицата ще се бори и за закон за качествените работни места на европейско равнище, който да превърне справедливите условия на труд, ученето през целия живот и защитата от бедност в конкретни, обвързващи и видими права в живота на работниците.

Приоритет на Групата на социалистите и демократите в ЕП са и достъпни жилища за хората. В България един на всеки пет души, които не притежават жилището си (20,8%) се опасява, че ще трябва да го напусне по финансови причини поради невъзможност да покрива наема си. Данните са на Еurofound за 2025 г. Левите ще настояват за законодателство за краткосрочните наеми, което да защитава хората от неконтролираното им покачване, за създаването на европейски фонд от 100 млрд. евро за достъпни и устойчиви жилища и за подкрепа за строителство и обновяване на достъпни, енергийно ефективни, социални и публични жилища. Фондът трябва да е насочен приоритетно към домакинствата с ниски и средни доходи, младите хора и уязвимите групи.

ЕС вече премина през една енергийна криза. Резките колебания в енергийните цени са най-големият двигател на кризата с разходите за живот от 2022 г. насам. От семействата не може да се иска да намалят отоплението си, докато петролните и газовите компании увеличават печалбите си. Тези, които спечелиха от кризата, трябва да платят за излизането от нея чрез данък върху извънредните печалби на петролните и газовите компании, като приходите бъдат директно върнати на домакинствата. Цената на една криза не може винаги да се поема от обществото, докато печалбите се приватизират от малцина. Левите в Европа настояват за инвестиции в електропреносните мрежи и свързаността между държавите, както и за повече европейски средства за енергийната инфраструктура. Те продължават да настояват и за развитие на ядрената енергетика като основа за сигурно, нисковъглеродно производство.

"Качествената храна е право, а не лукс", "Домове за хората, а не за спекулантите", "Светът на труда се променя бързо, но ние защитаваме сигурните и качествени работни места", "Ядрената енергетика е стратегическа опора на енергийната сигурност" - това са само част от посланията на кампанията, която вече започна и ще продължи до края на годината.