Крум Зарков: Парите на българите за пенсия не трябва да се играят на борсата

„Предстоят ни големи социално-икономически изпитания – спадане на покупателната способност, борба за запазване на стандарта на живот, социално изключване на все повече хора, както и геополитически изпитания. Още след изборите в неделя стана ясно, че не просто няма да има намаляване на напрежението, а най-вероятно ще наблюдаваме и ескалация до Коледа.". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в „Денят ON AIR“. По въпроса дали предстоят протести, социалистът заяви, че по принцип това е легитимно политическо действие, но свикването на протест по всеки повод в крайна сметка обезценява този важен за демокрацията инструмент.

По темата за евентуални промени във втория пенсионен стълб, Зарков заяви, че от случилото се до момента са станали ясни три неща: „Опозицията е на нож и чака бюджета, за да му „скочи“. Правителството се показа колебливо – както да покаже своите предложения, така и да ги защити. Въпросът за пенсионната ни система, за правата на българските граждани и осигуряването на техните старини и огромните средства, събрани в пенсионните фондове, изглежда за много политически сили е табу.“. По думите му е нужен много сериозен дебат и информационна кампания, за да се знае какво точно се случва с отчисленията за осигурителни вноски на хората.

Зарков припомни, че още преди месеци БСП, заедно с Ваня Григорова и много други хора, е подкрепила гражданската инициатива „Не залагайте на хазарт старините ни!“. Той наблегна, че тя касае задължителния характер на пенсионните фондове и възможностите за рисково инвестиране на парите на хората. „Не е скандално, че има предложения като тези, за които чухме. Скандално е, че те няма да бъдат обсъдени в НС. Аз бих отишъл и по-далече в тази посока – да се информират българските граждани за правата, които имат, да се отменят последните промени в Кодекса за социално осигуряване, които позволиха т. нар. „рисково инвестиране“ на парите на хората за пенсия. За голям скандал обявиха, че тези пари може да отидат в НОИ, но не виждат скандал във факта, че някой може да играе без ваше съгласие с вашите пари на фондовата борса.“, подчерта социалистът. Председателят на БСП бе категоричен, че хората имат право на избор дали средствата им за задължителното допълнително пенсионно осигуряване да отиват в НОИ, или в частен фонд.

На въпрос за минималната работна заплата в размер на 660 евро Зарков каза: „Малко са и е грешка. Грешка беше и промяната на механизма на минималната работна заплата. Новият се създаде и засега ощетява хората на минимална заплата. Предлагаме и се надяваме мнозинството да преосмисли този размер преди приемането на бюджета на второ четене.“.

Зарков подчерта, че въпросът за дефицита е важен и явно ще се полагат усилия да влезе в рамката от Маастрихт, но за социалистите по-важно е кой ще плати цената. „Огромна несправедливост е, че отново тези, които имат най-малко, ще полагат големите усилия, а тези, които имат най-много, ще дават най-малко.“, обясни той.

Зарков определи въвеждането на 33% данък „свръхпечалба“ като „не нещо лошо“. По думите му обаче това няма да доведе до трайни резултати както за преодоляване на дефицита, така и на неравенствата. Според него това не се постига с резки еднократни данъчни действия, а с цялостна визия за едно по-справедливо данъчно облагане.

По темата за избора на членове на ВСС Крум Зарков коментира: „Има кандидати, които ясно назовават наболелите проблеми като паралелните мрежи на правосъдие и са готови като членове на ВСС да им се противопоставят. Други доста свенливо говорят по този въпрос. Аз бих подкрепил първите.“. Той подчерта, че разговори между парламентарните групи по темата не са скандални, а задължителни, за да се покрие конституционно заложеното мнозинство от 161 гласа. „Ще е важно тези разговори да бъдат ясно обяснени.“, заключи Зарков.