„Възраждане“ с ново искане за Украйна! Зове за изпълнение на обещание

„Възраждане“ отново настоя България да прекрати предоставянето на военна помощ за Украйна и да представи публичен отчет за всички ресурси, изпратени от началото на войната. Искането беше отправено в декларация от парламентарната трибуна, прочетена от депутата Коста Стоянов.

Повод за позицията станаха съобщенията за предполагаеми злоупотреби с украински военнослужещи в обект край Киев, получил прозвището „къщата на ужасите“. Партията постави въпроси и към президента Илияна Йотова, като я призова да предприеме действия в подкрепа на мирните преговори.

Случаят край Киев предизвика новата декларация

„На 2 ноември край Киев се случи нещо, което заслужава много повече внимание от поредното дипломатическо уверение, че всичко в Украйна се извършва в името на демокрацията и европейските ценности“, заяви Коста Стоянов.

Той разказа за протест на украински граждани пред сграда, използвана от подразделение на Националната гвардия на Украйна, свързвано с корпуса „Азов“. Според разпространените сведения там са били незаконно задържани и малтретирани мобилизирани и военнослужещи, напуснали самоволно частите си.

Случаят в Петропавливска Боршчаговка, край Киев, беше отразен и от „Евронюз“. На 2 ноември около сградата се събраха протестиращи след разпространението на обвинения за незаконно задържане и изтезания. По случая започнаха проверки от украинските власти.

„Възраждане“ настоява да стане ясно какво точно се е случило в сградата и какви действия ще последват, ако разследването установи злоупотреба с власт.

Искане за спиране на военната помощ

„Ние от „Възраждане“ смятаме, че България трябва категорично да прекрати военната помощ за Украйна и да бъде представен публичен отчет за вече предоставените ресурси от началото на войната досега“, заяви Стоянов.

По думите му става въпрос за българско имущество и средства, за които обществото трябва да получи подробна информация. Партията настоява да бъде изяснено какви ресурси са предоставяни и какъв контрол е осъществяван върху използването им.

„Защото предоставянето на помощ не може да означава отказ от контрол, а политическата солидарност не може да изисква мълчание по всеки неудобен въпрос“, се посочва в декларацията.

От политическата сила смятат, че тези въпроси придобиват особено значение предвид големите финансови и военни ангажименти, които Европейският съюз е поел към Украйна.

Коста Стоянов припомни обещанието на Йотова

В декларацията „Възраждане“ отправи и призив към президента Илияна Йотова във връзка с позициите й по време на предизборната кампания.

„Тук е моментът да припомня, че Илияна Йотова по време на предизборната кампания обеща като президент на България да работи за мир“, подчерта Стоянов.

Депутатът призова държавния глава да предприеме конкретни действия в подкрепа на мирните преговори и да заяви позиция по въпроса за санкциите срещу Русия.

„Сега чакаме от нея да осъди нацизма в Украйна и да предприеме преки действия за посредничество при мирни преговори, както и да направи ясна заявка за отмяна на санкциите спрямо Русия. В противен случай ще останем с извода, че всичко е било само предизборна реторика“, заяви Коста Стоянов.

Въпроси към МВР за чуждите граждани и трафика на оръжия

„Възраждане“ поиска информация и за контрола върху пребиваването на чуждестранни граждани в България. Партията настоява да бъдат оповестени резултатите от проверките по подадени от нея сигнали и предприетите мерки при установени нарушения.

„Настояваме Министерството на вътрешните работи да предостави информация за проверките по подадените от нас сигнали и за предприетите мерки“, заяви Стоянов.

Той призова при установено незаконно пребиваване или други нарушения институциите да прилагат предвидените в закона процедури за връщане или извеждане от страната, когато са налице съответните основания.

От партията поставиха и въпроса какви конкретни мерки предприемат службите за предотвратяване на незаконния трафик на оръжия. Стоянов настоя за информация относно проверките и резултатите от действията на компетентните органи.

Случаят „Баба Алино“ отново в парламента

В декларацията беше засегнат и казусът със строителството в местността Баба Алино край Варна, свързан с украинската компания КУБ.

Стоянов посочи, че по случая има съдебни производства и разследвания, свързани със строителни дейности, административни решения и документи, чиято законосъобразност е предмет на проверка.

Депутатът постави въпроса как са били проверени предоставените документи и какви са резултатите от разследванията. От „Възраждане“ настояват компетентните институции да предоставят информация в рамките на допустимото от закона.

90 милиарда евро за Украйна

Коста Стоянов обърна внимание и на европейското финансиране за Украйна през 2026 и 2027 година. Европейският съюз одобри заем в размер на 90 милиарда евро, от които 60 милиарда са предназначени за отбранителни нужди, а останалите 30 милиарда - за бюджетна подкрепа.

„При подобни суми прозрачността не е въпрос на добра воля от страна на европейските институции, а задължително условие за обществено доверие“, заяви депутатът.

Той съобщи, че евродепутатите на „Възраждане“ са отправили въпроси към Европейската комисия и Европейския парламент относно механизмите за контрол върху използването на средствата.

Партията настоява да получи информация дали съществуващите процедури гарантират достатъчна прозрачност, дали финансирането достига до определените получатели и дали се използва по предназначение.

„Българските граждани имат право да получат този отговор от своя парламент, преди да бъдат поети следващите ангажименти от тяхно име“, подчерта Коста Стоянов.