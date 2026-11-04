Балканският Сен Тропе: Тайно убежище на холивудски звезди и кралски особи

Кацнал върху отвесна скала сред лазурните води на Адриатика и свързан с брега единствено от тясна ивица с розов пясък, Свети Стефан изглежда като излязъл от приказка. Но зад каменните стени на това черногорско чудо се крие история, достойна за филмов сценарий - от кървави битки с пирати до тайни бягства на холивудски звезди и кралски особи.

От пиратско скривалище до рибарски дом

Историята започва през 1442 г., когато местното племе Паштровичи разбива османска флота, тръгнала да плячкосва Котор. С плячката те построяват крепост върху островната скала и 12 каменни къщи - по една за всяко от 12-те семейства на племето. Заради ролята си на убежище срещу пирати и османци, мястото получава името на патрона на първата изградена там църква - Свети Стефан.

Тито и превратното раждане на „Балканския Сен Тропе“

До средата на XX век Свети Стефан остава бедно рибарско селище. През 50-те години обаче югославският лидер Йосип Броз Тито и архитектите му вземат радикално решение: изселват останалите около 20 жители на сушата и превръщат целия остров в ексклузивен остров-хотел. Външната фасада от XV век - с нейните каменни стени, червени покриви и калдъръмени улички - е запазена напълно автентична, но интериорът е преобразен в суперлукс.

Холивудският елит на XX век

През 60-те и 70-те години Свети Стефан се превръща в любимото бягство на световната бохема. Местните легенди пазят спомени за знаменитости от всякакъв ранг.

София Лорен прекарва там дълги ваканции и казва, че мястото я кара да се чувства сякаш е попаднала в най-красивия сън от детството си.

Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън са редовни гости, а историите за пищните им вечери и изпитото шампанско все още се разказват от по-възрастните сервитьори в Будва.

На острова са отсядали още Кърк Дъглас, Силвестър Сталоун, Орсон Уелс, че и английската принцеса Маргарет.

Розовите плажове и частният рай

Ивицата, която свързва острова с брега, разделя плажа на две части. Пясъкът има характерен розов оттенък заради специфичните натрошени камъчета и раковини. Една от половините е със свободен достъп, докато другата (както и близкият плаж на Кралицата) дълго време са достъпни единствено срещу солидна такса или за гости на суперлуксозния комплекс Aman Sveti Stefan.

Мястото за сватбата на Новак Джокович

През 2014 г. сръбската тенис легенда Новак Джокович наема целия остров, за да организира сватбата си с Йелена Ристич. Сватбеното тържество е пазено от строга охрана по въздух и вода, а местните медии оценяват събитието като една от най-скъпите и бляскави сватби в региона за последните десетилетия.