Всичко за Свети Стефан

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Почитаме Свeти Стефан

Почитаме Свeти Стефан

София. Православната църква почита днес паметта на Свети Стефан, наричан първомъченик, защото е един от първите християни, загинали заради вярата си....

27 декември | 9:37
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