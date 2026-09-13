Свети Стефан и Илинден носят важни знаци в неделния ден
Вярващите са в Богородичния пост, правят се курбани за здраве и се спазват стари забрани срещу работа
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Вярващите са в Богородичния пост, правят се курбани за здраве и се спазват стари забрани срещу работа
155 години на Българската екзархия означават 155 години българска държавност, каза още тя
Днес е ден за равносметка. Подгответе се за Новата година
Хората си честитяха празника, поднасяха си боядисани яйца и козунаци
Стефан е сред най-разпространените имена в България. В превод то означава "венец"
Сред миряните се открояваше общността на българите в града край Босфора
В България има само два храма, които работят като музеи
Свети Стефан е първият великомъченик на християнската вяра
Само днес турската граница се очакваше да преминат 200 автобуса от България
Председателят на парламентарната комисия по културата и медиите Вежди Рашидов бе награден днес с почетния знак „Свети Стефан“ на Българската екзархия...
Желязната черква в Истанбул "Св. Стефан" е единствената с позлатени кубета в Турция
София. Православната църква почита днес паметта на Свети Стефан, наричан първомъченик, защото е един от първите християни, загинали заради вярата си....
"Свети Стефан" бе обявен за най-красивата църква в Турция