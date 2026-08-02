Свети Стефан и Илинден носят важни знаци в неделния ден

На 2 август 2026 г. православната вяра и българският народен календар събират два различни, но дълбоко почитани празника. Църквата отбелязва пренасянето на мощите на свети архидякон и първомъченик Стефан, както и Деветата неделя след Петдесетница. В народната традиция денят е Илинден по стар стил - време за курбани, събори и молитви за здраве, плодородие и защита от огън и небесни стихии. Важно е обаче да се прави разлика между официалния църковен празник и старите народни вярвания.

Църквата почита първия християнски мъченик

Свети Стефан бил сред първите седем дякони, избрани да подпомагат апостолите и да се грижат за нуждаещите се християни. Той проповядвал смело вярата в Христос и бил убит с камъни край Йерусалим, поради което Църквата го почита като първия мъченик за християнската вяра.

След смъртта му мястото на погребението останало неизвестно. Според църковното предание векове по-късно йерусалимският свещеник Лукиан получил откровение къде се намират мощите. Те били открити в имение, свързвано с учителя Гамалиил, пренесени първо в Йерусалим, а впоследствие в Константинопол. Именно това пренасяне се възпоменава на 2 август.

Примерът на свети Стефан е свързан не само със смелостта, но и с прошката. Дори когато бил убиван, той се молел за своите гонители. Затова духовният смисъл на празника е човек да не отвръща на злото със зло, а да търси помирение, милосърдие и сила да прости.

Неделя на вярата сред бурното море

На 2 август 2026 г. се пада Деветата неделя след Петдесетница. Евангелското четиво разказва как Христос върви по водата към изплашените си ученици, а апостол Петър започва да потъва, когато страхът надделява над вярата му. Посланието на деня е, че човек може да премине през изпитанията, когато не позволява на страха да отнеме надеждата му.

Вечерта в храмовете се отслужва вечерня с Молебен канон към Пресвета Богородица. Денят е и в началото на Богородичния пост, започнал на 1 август. Постът е строг, а риба се разрешава само на Преображение Господне - 6 август.

Илинден по стар стил пази спомена за огнения светец

В народния календар 2 август е Илинден по стар стил. По действащия църковен календар свети пророк Илия се почита на 20 юли, но в редица селища старото отбелязване е запазено с храмови празници, курбани и общоселски събори.

В народните представи свети Илия препуска по небето с огнена колесница. Тропотът на конете му поражда гръмотевиците, а искрите от колелата се превръщат в светкавици. Затова той е почитан като господар на летните бури, градушките и огъня, но и като закрилник на реколтата.

По традиция се коли жертвено животно и се приготвя общ курбан за здраве. Храната се освещава и се раздава на семействата, гостите и нуждаещите се. В много райони се организират събори край храмове и параклиси, носещи името на свети пророк Илия.

Какво е добре да се направи

Денят е подходящ за посещение на света литургия, молитва за здравето на близките и помирение с човек, с когото отношенията са били нарушени. Почитта към свети Стефан насочва към прошката, а народната традиция за Илинден - към споделянето на храна и грижата за общността.

Понеже празникът е по време на Богородичния пост, трапезата трябва да бъде постна. Вместо тежко празненство църковният смисъл изисква умереност, молитва и милосърдие.

Какво не се прави според старите поверия

В народната традиция на Илинден не се работи на полето, не се жъне и не се върши тежка селскостопанска работа. Вярвало се, че онзи, който не уважава светеца, може да бъде застигнат от гръм, градушка или пожар. Това е народно поверие, а не църковна забрана за всяка ежедневна дейност.

Старите хора казвали още, че ако на Илинден гърми, орехите и лешниците ще останат кухи или ще се развалят. Според друго поверие след този ден времето постепенно започва да се обръща, появяват се по-силни ветрове и опасни морски течения.

Най-мрачното вярване гласи, че на Илинден морето „взима курбан“. Затова в някои крайморски райони хората избягвали къпането. Това е фолклорно предупреждение, но независимо от традицията почиващите трябва да спазват флаговата сигнализация и нарежданията на спасителите.

Ден на национална памет

На 2 август се отбелязва и годишнината от началото на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. През 2026 г. се навършват 123 години от въстанието, превърнало се в един от върховете на освободителната борба на българите в Македония и Одринска Тракия.

Кой празнува имен ден

Заради почитта към свети архидякон Стефан в някои семейства 2 август се отбелязва като Летен Стефановден. Могат да празнуват Стефан, Стефка, Стефана и Стефания, макар основният Стефановден да е на 27 декември.

По старостилната илинденска традиция повод да почерпят имат Илия, Илиян, Илин, Илина, Илияна, Илко, Илка, Илчо, Лина и Личо. Дали именният ден се отбелязва на 20 юли или на 2 август често зависи от семейната и местната традиция.