Свети Стефан и Илинден носят важни знаци в неделния ден
Вярващите са в Богородичния пост, правят се курбани за здраве и се спазват стари забрани срещу работа
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Вярващите са в Богородичния пост, правят се курбани за здраве и се спазват стари забрани срещу работа
На 29 май църковната памет се преплита с именния ден, домашната почит и старото усещане, че светците стоят близо до човешката болка
Продължава Рождественският пост
Ато защо трябва да им се молим често
Декември е един от месеците от годината, които са наситени с християнски празници
По традиция у нас този празник се нарича още павловден
Празникът възниква в Европа през 14-и век под влияние на английска и френска литература
Патриарх Неофит и митрополитите, наши и чужди духовници служиха в Силистра От неделя си имаме нов празник, който спокойно можем да впишем с химикал в...
Канонизираният Серафим ще засили религиозния туризъм Най-сетне Българската и Руската православна църква обявиха предстоящата официална канонизацията...
Днес е Денят на всички български светии. На тях е посветена винаги първата неделя след Петдесетница.Това е празникът, който трябва да ни напомни, че и...
Мечтая да се телепортирам при старите майстори, казва Кристиян Янков Кристиян Янков научава за "Страдащата Света Богородица" от телевизията. Зарадвал...
И на този Великден "Стандарт" ще спази традицията и през Страстната седмица ще ви отведе на духовно пътешествие из Света гора. Кой монах днес живее в...
Западно и средноевропейски митрополит Антоний