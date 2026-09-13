Всичко за Светии

Следете всички новини, анализи и коментари за Светии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Вяра Любопитно
От много светии глава не боли

От много светии глава не боли

Канонизираният Серафим ще засили религиозния туризъм Най-сетне Българската и Руската православна църква обявиха предстоящата официална канонизацията...

06 февруари | 7:05
0 коментара
14796