От утре морето става опасно. Повлича и най-добрите плувци
Идва мъртвакът, предупреждават спасители
Следете всички новини, анализи и коментари за Илинден. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Идва мъртвакът, предупреждават спасители
Ще има топла вода от 11 август
Вярващите са в Богородичния пост, правят се курбани за здраве и се спазват стари забрани срещу работа
Освен празничната програма, жителите на Калитиново ще се включат и в честванията по повод 149 години от боевете за защитата на Стара Загора през Руско...
На този ден селото ще отбележи и 120-годишнината от приемането на сегашното му име
В беседата беше подчертано, че тази страст представлява отрицание на живота
Православната църква почита Свети пророк Илия, а народните вярвания го свързват с гръмотевиците, дъжда и плодородието
Заради планирания годишен ремонт
Традиции, вярвания и обичаи, които българинът спазва на 2 август
В старозагорското село Калитиново утре, 2 август 2025 г., от 19.30 ч. ще се проведе традиционният празник „Илинден“
Св. Илия е символ могъществото на природата, покровител на огъня, бурите и небесните стихии
Вчера Бранчевски бе възстановен на поста кмет с решение на Върховния административен съд
Председателят на ВМРО с обръщение по повод 121-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание
Св. Илия е господар на летните небесни стихии, на гръмотевиците и градушките
Днес е най-големият летен празник. Най-строгата забрана
Oтcтpaнeният ĸмeт Емил Бранчевски зaвeдe дeлo cpeщy oтcтpaнявaнoтo cи oт OИK
Предводителите й с трагична съдба, песен възпява славния войвода Питу Гули
Професионален празник на българската пожарна
В българския народен календар Илинден е най-обичаният летен празник
2 август - Илинден – е Ден на Републиката в Северна Македония