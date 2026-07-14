Студен душ за хиляди софиянци през август

Ако живеете в някои от най-големите квартали на София, проверете внимателно датите – дали през август ще останете без топла вода за цяла седмица. Ако пък сте на почивка точно тогава, по-добре за вас и хигиенните ви навици!

От 3 до 10 август 2026 г. включително хиляди домакинства в столицата ще останат без топла вода заради плановия годишен ремонт на ТЕЦ „София“, съобщиха от „Топлофикация София“.

Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне всички абонати, обслужвани от централата.

Сред най-големите квартали без топла вода ще бъдат „Надежда“ (части от 1, 2 и 4 част), „Толстой“, „Илиянци“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Илинден“, „Зона Б-5“, „Зона Б-5-3“, „Зона Б-18“, „Зона Б-19“, „Банишора“, както и част от „Лозенец“.

Без топла вода ще останат и абонати по десетки улици и булеварди в централната и северозападната част на София, сред които:

бул. „Данаил Николаев“

бул. „Мадрид“

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

бул. „Патриарх Евтимий“

бул. „Ген. Тотлебен“

бул. „Константин Величков“

бул. „Александър Стамболийски“

бул. „Тодор Александров“

бул. „Черни връх“

бул. „Драган Цанков“

както и прилежащите им улици и райони.

От „Топлофикация София“ уточняват, че спирането е част от ежегодната профилактика на съоръженията и има за цел да осигури надеждната работа на системата през предстоящия отоплителен сезон.

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