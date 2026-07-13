Коза скочи върху слабините на принц Хари, реакцията му разсмя всички

Принц Хари преживя един от най-забавните моменти от последните си публични изяви, след като коза неочаквано скочи върху него по време на занимание по йога.

Инцидентът се случи по време на Scotty's Summer Festival в графство Уорикшър – ежегодно благотворително събитие, организирано от фондацията Scotty's Little Soldiers, която подкрепя деца, загубили родител по време на военна служба.

На снимки и видео от фестивала се вижда как 41-годишният херцог на Съсекс изпълнява йога упражнения заедно с деца, докато около тях свободно се разхождат няколко кози.

В един момент една от тях решава да скочи върху легналия по гръб принц Хари, като се приземява право в слабините му.

Хари инстинктивно закрива с ръце болезненото място, след което избухва в смях и се обръща към животното с думите:

„Ох! Какво правиш?“

Шегите не закъсняват. Един от присъстващите се пошегувал, че охраната му този път не е успяла да опази „кралските бижута“ – популярно английско закачливо название за слабините.

Емоционална среща с деца

Освен забавния момент, посещението на принц Хари беше изпълнено и с емоции.

По време на фестивала той участва в различни игри с децата, включително трасе с надуваеми препятствия, където беше замерян с водни балони.

Най-силният момент настъпи, когато 9-годишната Попи, загубила баща си през 2020 г., го попита:

„Какво те кара да се смееш, когато си имал труден ден?“

Видимо развълнуван, Хари постави ръка на сърцето си и отговори:

„Понякога денят просто е труден и не винаги е възможно да се смееш. Но моето куче ме разсмива, децата ми ме разсмиват. А ако имам нужда, си пускам нещо много смешно по телевизията.“

Той насърчи децата да търсят подкрепа един в друг и им напомни, че смехът често е най-доброто лекарство след тежък ден.

Първа среща с крал Чарлз от четири години

Посещението е част от самостоятелната визита на принц Хари във Великобритания.

По информация на американски медии, след дни на неяснота съпругата му Меган Маркъл, както и децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет, са пристигнали в страната, за да се срещнат с крал Чарлз за първи път от четири години.

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