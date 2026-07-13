Примката се затяга. Обвинение и жестока глоба за дъщерята на Орлин Алексиев

Пуснаха срещу € 5000 гаранция дъщерята на бившия общински съветник след гонката в София Дарина Алексиева. Срещу нея е повдигнато и обвинение. Съгласно действащото законодателство автомобилът подлежи на конфискация.

Междувременно Орлин Алексиев заяви пред медиите, че живее отделно от дъщеря си и не поддържа контакт с нея.

24-годишна жена беше задържана в неделя сутринта след полицейско преследване и катастрофа на Околовръстния път в София.

По данни на СДВР тя е шофирала "Порше" с 2,31 промила алкохол, отказала е да спре на полицейски сигнал и малко по-късно се е блъснала в предпазната мантинела.

Инцидентът е станал в 03:30 часа вчера, когато патрул на Седмо районно управление подал сигнал за спиране. Вместо да се подчини, водачката продължила движението си, което наложило преследване.

Малко след това автомобилът бил открит катастрофирал.

При проверката полицаите установили, че зад волана е Дарина Алексиева, която е дала 2,31 промила алкохол при тест с дрегер. Кръвната проба също показва наличието на алкохол - 1,89 промила.

При удара леко са пострадали шофьорката и 23-годишният ѝ спътник – руски гражданин.

По информация на полицията, по време на процесуалните действия младата жена провела телефонен разговор с баща си и след разговора тя отказала да подпише предявените ѝ документи.

От СДВР съобщиха още, че малко преди инцидента на адреса, откъдето двамата са тръгнали, вече са били изпращани полицейски екипи заради сигнали за нарушаване на нощната тишина и обществения ред.

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