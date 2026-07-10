Историята на Ани разплака цяла България!

Боже, колко мъка има по тоя свят, боже, възкликва Петър Моканина в "По жицата" и горчивият възглас за жалост сякаш е вечен. За щастие в тази история е с хепи енд, засега. Защото на Ани й предстои истинското изпитание. Да не забравяме, че когато се оплакваме, може би там някъде има някой друг, който има още повече нужда от помощ и добре ще е за всеки да се моли и помага на ближния, вместо да се фокусира върху собствените си трудности- така се преодоляват тежки моменти.

Историята на 12-годишната Ани от Варна, за която NOVA разказва, развълнува хиляди зрители, вече има щастливо продължение. След години, прекарани в стара и рушаща се къща без баня, с влага и мухъл, момичето вече живее в нов общински дом. Нечовешките условия вече са минало.

„Очаквам нещо ново. Никога не съм вярвала, че ще живея на толкова красиво място. Само по филмите съм го гледала“, признава развълнувано Ани. Когато човек гледа видеото как тя реагира на новия си дом, не може да не плаче. Тя е умна, смирена и благодарна. Казва на всички хора, помогнали мечатат да се сбъдне "благодаря ви, за мен е чест".

Новият дом се оказва дори по-хубав от мечтите ѝ. „Надмина очакванията ми. Много съм радостна и много благодарна на всички, които помогнаха“, казва момичето.

Преди месец Ани сподели, че има само две желания – баня и диван. Днес те вече са реалност.

Най-голямата ѝ радост обаче е собствената стая – светла, боядисана в любимото ѝ розово, с легло до прозореца, точно както винаги си я е представяла.

„Исках леглото да е до прозореца и стаята да е розова“, разказва тя с усмивка.

След първата нощ в новия дом Ани вече е сигурна, че това е мястото, за което е мечтала.

„Леглото е много удобно. Меко е“, казва тя.

С гордост показва и как сама е подредила учебниците, флумастрите, дрехите и леглото си.

Най-емоционалният момент за момичето обаче е първата истинска баня.

Досега се е къпела с вода, затопляна с бързовар. „Уникална е. Никога не съм имала такава баня. Просто влизам, пускам душа и се къпя“, споделя тя.

Въпреки че вече има уютен дом, пред Ани остава още една тежка битка. Заради рядкото си заболяване тя очаква трансплантация, като лекарите обсъждат комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб. Вероятно в САЩ.

Но поне засега тя може да се радва на това, което всяко дете заслужава – безопасен дом, собствено легло и място, на което да мечтае.

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