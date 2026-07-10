Застраховките станаха гореща тема, застрахователите охлаждат надеждите

Интересът към жилищното и земеделското застраховане се засилва, а това показва, че все повече хора започват да мислят за имуществото си като за реален риск, не като за далечна възможност. Пред БНР председателят на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев предупреди, че клиентите трябва много ясно да разбират за какво покритие плащат.

Допитване сред потребителите показва високо доверие към сектора, но и често неразбиране на част от продуктите, което води до разочарование при щета. В същото време браншът отчита по-голям интерес към защита на жилища и земеделска продукция.

Капанът не е в полицата, а в очакванията

„Клиентите на застрахователните компании трябва ясно да осъзнават за какво застрахователно покритие плащат“, каза Николай Станчев.

Това е основното предупреждение на бранша. Много потребители гледат първо цената, но не винаги проверяват какво влиза в покритието, какви са изключенията и при какви условия застрахователят плаща обезщетение.

Така евтината полица може да се окаже неприятна изненада, ако не покрива точно риска, от който човек се страхува. Според Станчев доверието към сектора е високо, но то може да бъде разклатено, когато клиентът очаква едно, а договорът всъщност предвижда друго.

Домовете вече се застраховат по-сериозно

Станчев отчете засилен интерес към жилищното застраховане. Причината е очевидна - имотите поскъпват, ремонтите също, а една щета от пожар, наводнение, буря или авария вече може да струва много повече, отколкото преди няколко години.

„Тарифите не са се повишили или ако са се повишили, са се повишили много малко - във всеки случай не повече от инфлацията. Това, което се повишава и което би трябвало да се повишава, е застрахователната стойност, тъй като и цените на имотите растат през годините“, каза Николай Станчев.

Той призова хората да не подценяват стойността на жилището си, когато сключват полица.

„Апелът ми към потребителите е да застраховат на по-висока застрахователна стойност, а не на ниска застрахователна стойност“, каза Николай Станчев.

Нивите също търсят защита

Засилен интерес има и към земеделското застраховане. Това е особено чувствителна тема за производителите, защото една буря, градушка, суша или друг природен удар може да унищожи дохода за цял сезон.

Точно при земеделието застраховката вече не изглежда като допълнителен разход, а като опит за оцеляване при все по-непредвидимо време. Рискът е видим, а загубите могат да бъдат тежки и бързи.

Сезонната „Гражданска“ няма да е чудо

Станчев коментира и идеята за сезонна „Гражданска отговорност“ за мотоциклети. По думите му законодателството позволява такава възможност, но на практика сезонна полица почти не се предлага, защото икономическият смисъл е ограничен.

„Законодателството позволява това да има сезонна застраховка за мотоциклетите, но пък също е истина, че на практика почти не се предлага такава сезонна застраховка. Основната причина за това нещо е, че практически няма голям смисъл да бъде предлагана“, каза Николай Станчев.

Той обясни, че няма вариант регистрирано превозно средство да бъде без „Гражданска отговорност“. Ако сезонната полица изтече, собственикът трябва или да дерегистрира мотоциклета, или да сключи нова застраховка.

„Аз мисля, че има прекалено високи очаквания към сезонната застраховка и това е, че цената ще падне драстично. Няма икономическа логика цената да падне драстично“, каза Николай Станчев.

„Бонус-малус“ вече е близо като логика

По темата за системата „бонус-малус“ Станчев заяви, че технически няма проблем тя да бъде въведена. Според него застрахователите вече прилагат такава логика, но само за собствените си клиенти, защото имат информация за техните щети.

„Всеки един застраховател вече прилага „бонус-малус“ - не само за „Гражданска“, но и за „Каско“, каза Николай Станчев.

Разликата при новия режим ще бъде, че компаниите ще разполагат с информация за щетите на всеки клиент, независимо при кой застраховател е бил преди това.

„Това, което ще се случи с новия режим, е, че всеки застраховател ще има информация за всеки един клиент - какви щети е имал в миналото“, каза Николай Станчев.

Дребният шрифт вече струва много

Застрахователният пазар влиза в момент, в който хората все по-често търсят защита не само за автомобила, а и за дома, реколтата и имуществото си. Това е добра новина, но само ако полиците се сключват с разбиране, а не по инерция.

Големият риск е клиентът да плати малко, да мисли, че е защитен, а после да разбере, че точно неговата щета не влиза в покритието. Затова най-важният съвет от бранша е прост - не купувайте застраховка само по цена. Купувайте я според риска, който не можете да си позволите да понесете сами.

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