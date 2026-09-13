Регулаторният картел след спирането на „ДаллБогг“ отприщи ценови шок в застраховането

Пазарът проговори – за седмица-две цената на „Гражданска отговорност“ скочи с около 5%. Това не е пазарна динамика, а реакция от спирането на ЗАД „Дал...