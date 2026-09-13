Измамите с изкуствен интелект създават все повече проблеми
Шетите се плащат от всички
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Шетите се плащат от всички
Все повече българи застраховат дома си
Няма икономическа логика цената на „Гражданска отговорност“ да падне драстично
Пазарът проговори – за седмица-две цената на „Гражданска отговорност“ скочи с около 5%. Това не е пазарна динамика, а реакция от спирането на ЗАД „Дал...
Откраднаха ги в парижки музея, а после….
За какво реално плащате и защо тази застраховка е много повече от досадно задължение?
Последни данни съобщи кметът Иван Николов
Най-висока е средната работна заплата в столицата – 3287 лв.
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, отчитат увеличение от 14,9% на годишна база
Отпада таванът от 5000 лева за обезщетения на братя и сестри при загинал техен близък
КФН излезе с призив към застрахователите
Асоциацията на българските застрахователи излезе с важно предупреждение
Застрахователните продукти и услуги се предоставят чрез посредничеството на Виваком България
Хората трябва да подадат при първа възможност уведомление до своя застраховател
Въпреки това "черните кутии" ще действат дисциплиниращо за рисковите водачи
Ablera използва IBM Garage, за да създаде тази интелигентна когнитивна платформа за разговори, базирана на изкуствен интелект (AI), заедно с експерти...
Церемонията по връчване на годишните награди „Застраховател на годината“ и “Застрахователен брокер на годината” за 2019 година ще се проведе онлайн на...
Загубите от пандемията на коронавирус могат да достигнат 203 милиарда долара, което е сравнимо с щетите от най-големите урагани
Застраховани безплатно ще бъдат медицинските служители и персоналът, борещи се с коронавируса в София
8 български компании имат намерение да преустановят дейност във Великобритания