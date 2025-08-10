Две табакери позлатиха крал Чарлз III

Две табакери с история на два века и половина се оказаха неочаквана златна мина за краля на Великобритания Чарлз III.

След като месеци наред той тъгуваше, защото изящните кутийки, част от любимата му кралска колекция, бяха откраднати, сега застрахователите го зарадваха с неочакван подарък. Плащат му няколко пъти повече, отколкото се твърдеше, че струват.

Историята започва в края на миналата година, когато се извършва обир в музея Cognac-Jay в Париж, пише списанието за изкуство Artnet.

Нападатели с брадва нахлули в изложба от миниатюрни бижута, разбили прозорец и грабнали седем скъпи табакери, включително две, предоставени от британската Корона. След това избягали в неизвестна посока с мотоциклети.

Общата стойност на откраднатите се е смятало, че е около 1 милион евро. Окончателната оценка така и не беше оповестена публично.

Скоро обаче стана известно от последния отчет на Кралската колекция, че 4 милиона евро се очаква да влязат от застрахователите само за двете кралски табакери. Твърди се, че част от сумата ще бъде използвана за попълване на колекцията.

Едната кралска табакера е направена в Берлин през 1770-те години специално за Фридрих II Велики от Прусия. Зеленият му калъф от яспис е украсен със златен ръб и флорални орнаменти, инкрустирани с почти три хиляди диаманти.

Другата е направена около 1740 г., украсена е с изображение на "Раждането на Венера" на Ботичели, вмъкнато в ленти от злато и лапис лазули, разминаващи се в лъчи. Тя е била подарък за крал Джордж II.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com