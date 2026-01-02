Жестока трагедия сполетя легендарния Томи Лий Джоунс

Дъщерята на холивудската звезда Томи Лий Джоунс – Виктория Джоунс, е открита мъртва на 1 януари в Сан Франциско. Тя е била едва на 34 години, а новината разтърси американските медии още в първите часове на новата година.

Пожарната служба на Сан Франциско е реагирала на спешен сигнал малко преди 3:00 часа сутринта местно време в хотел Fairmont San Francisco. От службата са потвърдили пред изданието People, че на мястото е било намерено мъртво лице. Към момента не се съобщават официални данни за причината за смъртта.

Виктория Джоунс е дъщеря на 79-годишния носител на „Оскар“ и бившата му съпруга Кимбърли Клъули. Двойката има и син – Остин Джоунс, който е на 43 години, съобщава Нова телевизия. Семейството не е направило публично изявление след трагичната вест.

Виктория поема първите си актьорски роли още в ранна възраст. Тя се появява във филма Мъже в черно II през 2002 г., където играе редом с баща си, а по-късно участва и в уестърна Трите погребения на Мелкиадес Естрада, режисиран от Томи Лий Джоунс. В този проект мащехата ѝ Доун Лорел-Джоунс работи като фотограф.

Освен в киното, Виктория има и поява в популярния тийнейджърски сериал Самотно дърво на хълма през 2003 г. След това тя постепенно се отдръпва от активна актьорска кариера и рядко попада в публичното пространство.

Томи Лий Джоунс е сред най-разпознаваемите актьори на своето поколение и носител на „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма Беглецът. Смъртта на дъщеря му се превръща в една от най-тежките лични трагедии в живота му и хвърля сянка върху началото на новата година.

