Мики Рурк с първи думи за драмата в живота си: Унизително е!

Американският актьор Мики Рурк осъди в профила си в Instagram онлайн кампанията за набиране на средства, стартирана в неделя с цел да му помогне да плати неплатените си наеми „Ако имах нужда от пари, нямаше да моля за помощ", каза 73-годишният актьор във видео, споделено в социалната мрежа, предаде АФП.

Рурк, който се радваше на голяма популярност през 80-те години на миналия век и беше номиниран за „Оскар" за ролята си в „Кечистът" (2008), е застрашен от изгонване заради неплатени наеми. В отговор на тази ситуация, приятелка на актьора, Лия-Джоел Джоунс, е стартирала в неделя онлайн кампания за набиране на средства, за да му помогне.

„Това е унизително", казва актьорът в Instagram, признавайки, че изпитва финансови затруднения. Както Рурк сам споделя обаче: „Никога не бих поискал и стотинка от непознати, от фенове или от когото и да било".

„Славата не те предпазва от трудности, а талантът не гарантира стабилност. Целта е да осигурим на Мики стабилност и спокойствие през този изключително труден период, за да може да остане в дома си и да има необходимото пространство, за да се възстанови", се посочва на страницата за групово финансиране, посветена на актьора.

Според „Лос Анджелис таймс" на 18 декември Мики Рурк е получил предизвестие за изгонване от дома, в който живее от март 2025 г. Сумата на неплатените наеми възлиза на около 60 000 долара. Към вторник събраните средства в негова помощ са били приблизително 100 000 долара.

