Трите желания на гения, който подари сърцето си и промени музиката завинаги

Той тежи само 45 килограма. Блед, почти прозрачен, до болка срамежлив, но целунат от Бога. Фредерик Шопен е от онези редки хора, които са родени за да проправят път, там където го няма и да променят света. В случая - музиката. Той живее в полумрак, свири на тъмно, пише като в транс и оставя след себе си творби, които лекуват души, но не успяват да излекуват неговата.

Иронията е, че човекът, който създава най-ефирните ноктюрни, живее в постоянен страх от смъртта. А сърцето му – буквално, ще поеме пътешествие, достойно за роман.

Две рождени дати и един гений

Шопен е роден на 22 февруари 1810 г. Поне така твърди самият той през целия си живот. Полша обаче упорито отбелязва рождения му ден на 1 март, защото така пише в кръщелното му свидетелство. Две дати, два свята – и един човек, който никога не се вписва напълно нито в единия, нито в другия.

Три предсмъртни желания, едното - за щастие, неизпълнено

Животът на Шопен е пълен с невероятни истории, но най-шокиращите от тях са в последния му ден. 24 часа преди смъртта си Шопен изрича три последни желания. Първото – да му бъде направена аутопсия. Целият му живот е минал в болести, преследва го тафофобия – ужасяващия страх да не бъде погребан жив. Затова иска да се знае какво е отнело последния му дъх.

Лекарят му Жан Крювелие изпълнява желанието.

Изпълнява и второто – изважда сърцето на композитора, поставя го в стъклен съд с коняк и го предава на по-голямата му сестра Людвика, за да го върне в Полша.

Третото желание е най-драматичното. Шопен моли графиня Делфина Потоцка да унищожи всички негови непубликувани творби. За щастие – майка му, сестрите му и издателят му отказват. Иначе светът щеше да загуби десетки валсове, полонези и миниатюри, които днес са част от съкровищницата на музиката.

Сърцето, което не намери покой

Людвика скрива буркана под пелерината си и тайно прекосява граници, митници и подозрителни погледи, докато стигне до Варшава.

Тялото на Шопен е погребано на 30 октомври 1849 г. на парижкото гробище Пер Лашез, недалеч от гроба на неговия любим италиански оперен композитор Винченцо Белини. На погребението е изпълнен "Реквием" на Моцарт, както самият Шопен е поръчал.

Но в полската столица нов удар посреща Людовика: духовниците от катедралата „Свети кръст“ отказват да приемат сърцето на брат й. Причината е скандалната връзка на Шопен с Жорж Санд – жената, която пуши пури, носи мъжки дрехи и сменя любовниците „като ръкавици“, както шепнат злите езици.

Сърцето е захвърлено в катакомбите. Открито е едва след две десетилетия от журналист, който настоява да бъде вградено в мраморна колона – там, където поклонниците да могат да се прекланят пред него.

Но покой не идва. Нацистите разрушават паметника на Шопен, забраняват музиката му, а през 1944 г. изваждат сърцето от колоната. След войната то е върнато обратно – преживяло повече перипетии от самия си собственик.

През 2014 г. учените тайно го изследват. Не го отварят – само го оглеждат. И дават заключение: Шопен е починал от перикардит, причинен от туберкулоза. Иронията? Днес медицината доказва, че музиката му лекува тревожност, болка, депресия, дори шизофрения.

Геният, който свиреше на тъмно

Шопен е дете-чудо, което израства като болезнено срамежлив мъж. Свири предимно на тъмно – духа свещите, преди да седне на пианото. Изнася едва тридесетина концерта през целия си живот. Живее бедно, препитава се с уроци по пиано, а учениците му оставят парите на камината, защото той се срамува да ги вземе.

И въпреки това – или може би именно заради това – създава нов стил на свирене. Пианото при него не е инструмент, а глас.

Той го кара да пее, да трепери, да диша. Въвежда нови хармонии, нови ритми, нови техники. Етюдите му са не упражнения, а поеми. Мазурките му – не са танци, а спомени за Полша. Полонезите – маршове на изгнаника.

Неговите творби изискват виртуозност и изключителен контрол върху звука. Той използва нови техники като арпежи, трели, уникални начини за педализиране. Шопен създава музика, която звучи по-"пеещо", като придава на пианото нова лирична и емоционална дълбочина.

Той често използва сложни и иновативни хармонии. Неговите модулации и необичайни акордни прогресии са силно новаторски за времето си. Ритмично Шопен също е новатор - използва полиритмия и често играе със свободното време, което придава на музиката му уникален ритмичен "дъх".

Жорж Санд – любов, буря и разруха

Когато се срещат, тя е 32-годишна писателка, скандална, свободолюбива, майка на две деца. Той е 26-годишен гений, крехък като порцелан. Тя го обича, грижи се за него, вдъхновява го. Той пише най-красивите си творби в дома ѝ в Ноан.

Но връзката им е буря. Санд вярва, че Шопен е влюбен в дъщеря ѝ Соланж. Той се чувства предаден.

Раздялата е неизбежна, но привързаността остава до края.

Приятелство и ревност с Ференц Лист

Лист и Шопен са приятели, съперници, огледала един на друг. Лист свири етюдите на Шопен така виртуазно, че самият Шопен започва му завижда и често говори за това, че би искал сам да може да изпълнява собствените си творби по вълшечния начин на Лист.

Приятелството между двамата е преплетено в странности. Любовницата на Лист е влюбена в Шопен.

Лист пък харесва Жорж Санд. Музика, ревност, възхищение - кълбо от страсти.

И въпреки това Лист, който пише първата биография на Шопен, казва: „Той блести самотен, безподобен на небосклона на изкуството.“

Последните мигове

На смъртния си одър Шопен вика Делфина Потоцка. Моли я да изпее полския химн. Когато тя завършва, той прошепва:

„Майко… бедна ми майко…“ И си отива.

Наследството, което никой не успя да унищожи

Шопен иска непубликуваните му творби да бъдат изгорени. Но семейството му отказва. И така светът получава едни от най-великите музикални произведения.

Днес музиката му звучи навсякъде – от концертни зали до филми, от болнични стаи до детски стаи. Тя лекува, вдъхновява, разплаква и възвисява.

Геният, който подари сърцето си на Полша, промени музиката завинаги. Но самият той така и не намери покой – нито приживе, нито след смъртта си.

И може би именно в това е тайната на неговата музика - тя е написана от човек, който никога не е бил напълно щастлив,

но е направил милиони други хора щастливи.

